Türkiye'nin En İyi Butik Otel Ödülü Kapadokya'ya Verildi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından bu yıl 9.su düzenlenen "QM Awards" dün akşam Belek- Antalya 'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Antalya 'da düzenlenen ödül töreninde Türkiye 'nin en iyi yönetilen küçük ve butik oteli Kapadokya 'da faaliyet gösteren Kayakapı Premium Caves-Cappadocia'ya verildi. Türkiye 'nin en iyi butik otel ödülünü üst üste ikinci kez aldıkları için son derece mutlu olduklarını ifade eden otelin genel müdürü Yakup Dinler yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Be The Best" sloganı ile yapılan yarışmada Kayakapı Premium Caves - Cappadocia olarak: " Türkiye 'nin En İyi Yönetilen Küçük ve Butik Oteli" seçilmiş olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. En başta değerli çalışma arkadaşlarımıza ve yapılan oylamaya destek vererek bu ödülünün Kapadokya 'ya ikinci kez üst üste gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz." - NEVŞEHİR