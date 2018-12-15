'Türkiye'nin En İyi Yönetilen Etkinlik Oteli' Ödülü Akra'nın Oldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) resmi yayın organı GM Turizm ve Yönetim Dergisi'nin turizm sektöründe kalitenin önemine vurgu yapmak amacıyla 2010'dan bu yana organize ettiği QM Awards 2018, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tour of Antalya, Akra Caz ve Meze Festivali gibi uluslararası organizasyonları ile Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan AKRA, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı oylamada 'Türkiye'nin En İyi Yönetilen Etkinlik Oteli' kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Maxx Royal Belek, Regnum Carya ve Adam & Eve gibi aynı ödüle aday gösterilen markaları geride bırakarak birinci olan AKRA, gönül vererek düzenlediği etkinlikleri bir kez daha ödülle taçlandırmış oldu.

Gecede ödülü AKRA HOTELS Genel Müdürü Gökhan Polat teslim aldı. Ödül hakkında kısa bir açıklama yapan Polat, "AKRA açıldığı günden bugüne düzenlediği festival ve etkinlikler ile bölgenin önemli bir markası haline geldi. Gönüllülük esasına göre düzenlediğimiz festival ve etkinlikler, Antalya'nun tanıtımında önem arz ediyor. Bu ödülü almamızda katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.