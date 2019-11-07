Türkiye'nin "En İyi Yönetilen Şirketleri" belirlendi

Uluslararası muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının 2019 yılı kazananları belli oldu.

Ümit Boyner başkanlığındaki, Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay'dan oluşan jüri tarafından belirlenerek ödüllendirilen 15 şirket; 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç. Şirketler, 11 Kasım'da Shangri-La Otel'de düzenlenecek gala gecesinde ödüllerini alacak.

Türkiye'de ikinci kez düzenlenen, 20 ülkede uygulanan program kapsamında; yıllık 25 milyon liranın üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türkiye'de kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait olan ve halka açık olmayan şirketler, Deloitte koçları tarafından incelendi. İnceleme sonucunda, başvuran 95 şirketten 37'si finalist olarak jüri karşısına çıktı.

Logo Yazılım'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen programda Koç Üniversitesi akademik destekçi, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) de iş ortakları olarak destek verdi.

Ödüllerin yanı sıra şirketlerin değerlendirme sürecindeki kazanımlarının önemli olduğunu söyleyen Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, "Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi ve ekledi:

"Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz 'En İyi Yönetilen Şirketler' programı, globaldeki diğer Best Managed Companies programları ile aynı değerlendirme kriterlerini içeriyor ve şirketlerin iyi yönetim adına sahip olması gereken özellikleri titizlikle inceliyor ve bu inceleme süreci şirketler adına çok öğretici oluyor. Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri 360 derece analizlerle toplam 1000 saat inceledi ve bu şirketler, iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinin liderliğinde değerlendirildi. Bu süreçte ulusal firmalarımızın, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıkları artıyor, iyi yönetim konusunda gelişim alanları belirleniyor ve bu alanları güçlendirme konusunda firmalar destekleniyor. Aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda Türkiye kazananlarının global Best Managed Companies platformunda da temsil edilmesi planlanıyor. Bu nedenle, ödülden ziyade ödüle giden yolda, inceleme sürecindeki öğretici kazanımları çok değerli görüyorum ve programın, uluslararası arenada şirketlerin temsil edilmesi adına fayda sağlayacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum."

Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu ise Deloitte Private tarafından uygulanan 'En İyi Yönetilen Şirketler' programına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Yoğun rekabet ortamında, iyi yönetilen ve dijitalleşmeye uyum sağlayan şirketler ayakta kalabilecek bu açıdan bakıldığında da iyi yazılımlar kullanarak kendilerini sürekli geliştiren şirketler önemli bir avantaja sahip olacaklar."

Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde belirlendi :

"Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı,

"Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji,

"Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi,

"Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması,

"Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması,

"Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi,

"Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması." (Fotoğraflı)