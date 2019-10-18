Haberler » Güncel » Türkiye'nin en kalabalık okulundan mehmetçiğe selam

Türkiye'nin en kalabalık okulundan mehmetçiğe selam

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

18.10.2019 14:36
Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Leyla Bayram İlkokulu'ndaki ikili öğretim gören öğrenciler iki grup halinde okul bahçesinde toplandı. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının da getirildiği bahçede yapılan anons üzerine binlerce öğrenci Mehmetçiğe asker selamı verdi. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, Türkiye ve bölgenin huzur ve güvenliği için canlarını hiçe sayan Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini, 147 öğretmen ve 5 bine yakın öğrencileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdiklerini söyledi.
Türkiye'nin en kalabalık okulundan mehmetçiğe selam

Avcılar, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45 Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti
14:45 96. yıl dönümünü "Coşkuyla, Umutla, Hep Birlikte" kutluyor
14:44 Şemdinli'de "Barış Pınar Harekatı'na destek yürüyüşü
14:39 GÜÇSİYAD'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret
14:39 Muhtarlık işleri müdürlüğü hızlı hizmetin kapısını aralayacak
14:43 FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu
14:43 FÜ Rektörü Demirdağ'ın vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı
18.10.2019 14:45:44