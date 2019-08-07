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Türkiye'nin en kuzeyinde eşsiz gün batımı

TÜRKİYE'nin en kuzeyindeki kenti Sinop'ta, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

07.08.2019 12:01 Türkiye'nin en kuzeyinde eşsiz gün batımı
TÜRKİYE'nin en kuzeyindeki kenti Sinop'ta, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.
Son yıllarda turizmde ön plana çıkan Sinop'ta gün batımı, ayrı bir güzellik oluşturuyor. Günbatımının doyumsuz manzarası, özellikle yaz aylarında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan kentte güneşin deniz üzerinden batışı, vatandaşların yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Vatandaşlar ve turistler, gün batımını izlemek için tercih ettiği İnceburun Yarımadası'ndaki Şahin Tepesi'nden izlediği manzaranın bol bol fotoğrafını çekiyor.



Türkiye, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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