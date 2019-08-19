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Türkiye'nin en romantik oteli ödülünü aldı

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.

19.08.2019 09:49 Türkiye'nin en romantik oteli ödülünü aldı
Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu. 3 sene üst üste dünyanın en manzaralı oteli seçildi. Rox otel Kapadokyanın Uçhisar kalesinin dibinde olup balon ile uçuşlarda sizlere eşsiz manzara sağlıyor. Otel aynı zamanda Dünyanın en kültürel oteli ödülüne de layık görüldü. Türkiye'de de birçok ödül alan bu otel son olarak Türkiye'nin en romantik oteli ödülüne layık görüldü. Ödüllü otelde birçok yabancı ve yerli ünlü isimlerde konaklıyor.

Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki sayılı güzelliklerden biri olarak kabul edilen Kapadokya, dört mevsim tatil yapılabilecek bir yer olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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