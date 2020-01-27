Türkiye'nin en soğuk ilçesinde, -30 derecede karla mücadele

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele çalışmaları devam ederken, en zorlu çalışma ise Türkiye 'de sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden biri olan Van 'ın Çaldıran ilçesinde yürütülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, eksi 30 dereceye varan soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'deki en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor. Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 11 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları devam ederken, Çaldıran ilçesinde de 85 mahalle ve 35 mezraya hizmet veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 bin rakımda yolları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi, kar kalınlığının ise rüzgarın etkisiyle yer yer 3 metreyi bulduğu ilçenin Yukarı ve Aşağı Çilli Mahalleleri ile İran sınırının sıfır noktasında 1 savurma, 1 loder, 1 greyder ve 6 personelle olası çığ tehlikelerine rağmen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İran sınırına yakın bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi görüldüğünü belirten Çaldıran Şantiye Şefi Yunus Durgun, bu bölgelerde kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için olağanüstü bir çaba sarfettiklerini söyledi. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi aştığını kaydeden Durgun, "Bu nedenle buralara müdahalede zaman zaman zorlanıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugün de Yukarı ve Aşağı Çilli Mahallelerimiz ve bağlı mezra yollarını yaklaşık 5 saatlik yoğun bir çalışma ile ulaşıma açtık. Ayrıca sınırın sıfır noktasında bulunan Onur Tepe Karakol yolunu açma çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

İş makinesi operatörü Çetin Çağlar da "Sorumluluk alanımızda bulunan mahalle ve mezra yollarını açmak için arkadaşlarımızla birlikte mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Hasta veya başka bir durum olduğunda bazen 24 saat çalışıyoruz" diye konuştu.

- Van