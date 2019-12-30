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Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık-14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık ise 18,5 derece ile Antalya'nın Finike ilçesi oldu.

30.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:30 Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık-14 derece ile 'ın ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık ise 18,5 derece ile Antalya'nın Finike ilçesi oldu.

Bölgedeki kar yağışı ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, dün gece 'nin en düşük yerleşim birimi Van'ın Çaldıran ilçesi oldu. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Çaldıran ilçesindeki hava sıcaklığı - 14 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye il ve ilçe merkezlerinde; bugün ölçülen en düşük sıcaklık - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık 18,5 derece ile Antalya'nın Finike ilçesi oldu. - VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çaldıran, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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