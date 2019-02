Türkiye'nin En Temiz Fuarı Kapılarını Açtı

Kaynak: İHA

Temizlik sektörünün 20'den fazla alt dalını bir araya getiren Temizlik Fuarı 'Global Clean Expo' Lütfi Kırdar Fuar Merkezi'nde açıldı.Ev ve kişisel temizlik ürünleri üreticilerinden dispanser ve hijyen otomatı üreticilerine, hastane ve gıda hijyen ürünleri üreticilerinden halı yıkama makinesi üreticilerine, koku makinesi üreticilerinden çöp torbası üreticilerine kadar temizlik ürünü satan firmaların buluştuğu Temizlik Fuarı 'Global Clean Expo'ya ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fuarı ziyaret edenler temizlik alanında ihtiyaç duyulan binlerce ürünü inceleme, satın alma fırsatı yakaladı. Fuar aynı zamanda temizlik sektörünün 20'den fazla alt dalını bir araya getiriyor."Temizlikle ilgili her şey bu fuarda"Fuarın açılışında konuşan Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kadir Özkarakaşoğlu, Türkiye'nin önde gelen temizlik firmalarının bu fuara katıldığını belirterek, "Temizlikle ilgili her şey bu fuarda var. Fuarda hem profesyonel anlamda hem amatör anlamda stantlar mevcut. Profesyonel halı temizleme makinaları, kuru temizleme kimyasalları, genel temizlik kimyasalları, oto temizlik ürünleri de fuarda var. Temizlikle ilgili herkesi fuara davet ediyoruz" diye konuştu.Sektör Kimya Deterjan Sanayi A.Ş. AR-GE Müdürü Badegül Çınar , "Toptan satış kanalı ve bayilik kanallarıyla çalıştığımız için kurum, kuruluşlar profesyonel alanda temizlik hizmeti veren her yer müşteri portföyümüze girmektedir. Çamaşır grubundan mutfak hijyenine her türlü kişisel temizlik ürünü de dahil olmak üzere müşterilerimize hizmet sunmaktayız" dedi."Otellerin, hastanelerin, alışveriş merkezlerinin kullanabileceği temizlik ürünleri bu fuarda"Fuara katılan temizlik firması Fantom Pazarlama Müdürü Settar Şayan ise kat ve temizlik arabaları olarak adlandırılan temizlik ürünlerini fuarda sergilediklerini belirterek otellerin, hastanelerin, alışveriş merkezlerinin kullanabileceği temizlik ürünlerini bu fuarda sergilediklerini ifade etti.Fuar ziyaretçilerinden İsmail Çilesiz de temizlik sektöründeki yenilikleri takip etmek için fuara geldiklerini söyleyerek, "Fuara ilgi oldukça iyi. İlk olmasına rağmen oldukça katılımcı var. Ürün olarak özel leke sökücüleri incelemek için buradayım. Yıkamada ve durulama da değil de leke çözmekte sorunlar yaşıyorduk. Fuarda leke çözücülerini inceliyorum bunun yanında temizlik makinelerinde de yenilikleri takip etmek için fuarı ziyaret ettim" diye konuştu.Türk temizlik sektörünü ve Türk ekonomisini kalkındırmak amacıyla gerçekleştirilen fuar 23 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL