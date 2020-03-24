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Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta, sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler bomboş görüntülendi

Ülke genelinde koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinden çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, yaşlı nüfusunun en çok olduğu Sinop'ta da sokaklar bomboş kaldı.

24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:57

TÜİK, koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üstündeki vatandaşları kapsayan sokağa çıkma yasağı sonrasında harekete geçti. Açıklanan verilerine göre yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop 'ta, vatandaşlar uyarıları dikkate aldı. 65 yaş ve üzerindekilerin evlerine çekilmesiyle şehirde sokaklar boş olarak görüntülendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYULDU

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop, ' Türkiye 'nin en mutlu kenti' unvanı ile de biliniyor. TÜİK verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu kent Sinop'ta, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu gözlemlendi.

DIŞARIDAKİLERİ DE EKİPLER EVLERİNE BIRAKTI

Merkezin yarımada üzerine kurulu olduğu kentte yaşayan 65 yaşın üzerindekiler, sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıda görülen az sayıda kişi de polis ekiplerince evlerine bırakıldı.

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Türkiye’nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop’ta, sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler bomboş görüntülendi

Kaynak: DHA

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En yaşlı nüfus oranına sahip şehir Sinop'ta, sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler bomboş görüntülendi
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sinop, Güncel

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