Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop'ta vatandaşlar korona virüs kuralına uyuyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" araştırmasına göre nüfusunun 18,8'i yaşlılardan oluşan Sinop'ta, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı etkin bir mücadele yürütülüyor.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:16
Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop'ta vatandaşlar korona virüs kuralına uyuyor
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" araştırmasına göre nüfusunun 18,8'i yaşlılardan oluşan Sinop 'ta, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı etkin bir mücadele yürütülüyor.
Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik hastalığı bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu il Sinop'ta 31 vak'a gözlemlenirken 65 yaş ve üstü vatandaşlar evlerinde kalarak bu kurala uyuyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bünyamin Tosun, "Sinop'taki yüzde 80 yüzde 90 grubundaki yaşlılar bu yasaya uyum sağlıyorlar. Kendilerini koruyorlar. Dışarı çıkanlar da oluyor ama bunlar da ihtiyaçları gereği çıkıyorlar. Bunun önüne bu şekilde geçilebiliyor. Polisimiz, jandarmamız bazı kamu ve kurumda çalışan personellerimiz yaşlılarımıza zaten destek oluyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu yasağa vatandaşlarımız uyduğu için virüsün önüne geçebiliyoruz" dedi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Ergen ise, "Sinop'un en yaşlı il olmasına rağmen, bu yasaya uyduğunu düşünüyorum. Tabii, çevreye de baktığımızda genç neslin dışarıda olduğunu görmekteyiz. Bu konuda da insanlar zorunlu olan işlerini yapıyorlar. Bunun dışında insanların dışarıda olduğunu göremiyoruz. Özellikle yaşlı kısmı dışarıda çok fazla göremiyorum. Bu konuda Sinop'un gerçekten bu yasağa duyarlı kaldığına inanıyorum. Sinop'ta 31 hastamız var. Bu bence çok yüksek bir rakam değil. Tabii, hastanemizin bu konuda iyi çalıştığını, doktorların ve hemşirelerin çok ciddi anlamda fedakarlık ettiğini, görmekteyiz ve duyuyoruz. Bu konuda 31 tane vak'amız çok yüksek değil. Önemli olan bu sayıyı yukarı çıkarmamak. Bu seviyelerde tuttuğumuzda bence, Sinop bu konuyu aşmış ve önlemiş olacak" diye konuştu.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Sinop, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop'ta vatandaşlar korona virüs kuralına uyuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi - Haber 16:50: Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 15 yaralı - Haber 16:50: KIZILAY BAŞKANINDA KORONAVİRÜS TEDAVİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Haber 16:50: Şanlıurfa'da otobüsten indirilen kadın, terlikle tepki gösterdi - Haber 16:50: Koronavirüse karşı "kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite" tavsiyesi - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler