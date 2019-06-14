Türkiye'nin en yaşlı kore gazisi hayatını kaybetti

Uzun yıllar nefes darlığı sorunu yaşayan Mehtap , 6 yıl önce GÜNEY Kore devletinin daveti üzerine Kore'ye gitmiş ve Türk şehitliğini ziyaret etmişti.

Manavgat Gaziler Derneği Başkanı Osman Arslan yaptığı açıklamada, 90 yaşında hayatını kaybedenKore gazisi Mehtap'ın aynı zamanda Türkiye'de yaşayan en yaşlı Kore gazisi unvanına sahip olduğunu söyledi. 10 yıl önce derneklerine kayıt olan 11 Kore gazisinden sadece birisinin hayatta kaldığını kaydetti.

Sİdeli Kore gazisi Mehmet Kara(88), gazi arkadaşı Mehtap'kaybetmeninderin üzüntüsü içinde olduğunu ifade etti.Gazi arkadaşı Mehtap'la 70 yıllık arkadaş olduklarını belirten Kara, arkadaşının yokluğuna zor alışacağını dile getirdi. Kara, gazi arkaşının sağlığında , sağlığı elverdiği sürece sık sık bir araya gelerek eski günleri yad ettiklerini belirttti.

Karavca köyü Mezarlığı'nda askeri törenletoprağa verilen Mehtap'ın cenazesine namazını Manavgt Müftüsü Mustafa Atilla kıldırdı. Cenaze namazına Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen,Manavgat Garnizon Komutanlığı adına Jandarma Binbaşı Murat Koçanlı, gaziler, sivil toplum temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı.