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Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında koronavirüs önlemleri alındı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında koronavirüs önlemleri alındıARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda koronavirüs tedbirleri alındı.

19.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:54

Türkiye 'nin en yüksek baraj inşaatında koronavirüs önlemleri alındı

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda koronavirüs tedbirleri alındı. Giriş ve çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 202 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Baraj sahasında hummalı bir çalışma yürüten ekipler, koronavirüs salgınına karşı da önlem aldı. Giriş ve çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal, baraj inşaatında 202 metre gövde yüksekliğine ulaştıklarını belirterek, "Pademi ilan edilen koronavirüsten etkilenmemek için baraj inşaatında çalışan personellerimiz şantiyede ikamet ediyor. Böylece dışarıyla olan teması komple iptal ettik. Ayrıca gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Türkiye’nin en yüksek baraj inşaatında koronavirüs önlemleri alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusufeli, Türkiye, Güncel
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