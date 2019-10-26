Haberler » Güncel » Türkiye'nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam

Türkiye'nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam

Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Türkiye'nin en yüksek barajı olma özeliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın çalışanları, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

26.10.2019 09:15
Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Türkiye'nin en yüksek barajı olma özeliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın çalışanları, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi'nin son hali görüntülendi. Dev barajın gövdesinde toplanan çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında terör gruplarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı gönderdi.
Baret ve yelekleriyle barajın inşaatının gövdesine çıkan çalışanlar," Türkiye'nin en yüksek barajından Mehmetçiğe selam" diyerek asker selamı verdi.
BİR DESTEKTE DERİNER VE MURATLI BARAJI ÇALIŞANLARINDAN
Çoruh nehri üzerinde bulunan Deriner ve Muratlı barajı çalışanları da destek kampanyasına katıldı. Deriner barajı gövdesinde ve Muratlı barajı işletme binası içinde toplanan çalışanlar burada da asker selamı durarak Barış Pınarı Harekatı'na görev yapan askerlere destek oldu.
(İHA)
Türkiye'nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:58 Yabancı gazeteciler, Kayseri'ye hayran kaldı
12:57 Ankara başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-özel
12:57 Spor aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı
12:56 Suşehri'nde 3 milyonluk hibe mezbahanenin temeli atıldı
12:55 Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu
12:54 Bolivya'daki devlet başkanı seçimi
12:54 Ulaş'ta asfalt çalışmaları
26.10.2019 13:00:15