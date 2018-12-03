Türkiye'nin En Yüksek Konut Aidatını İstanbullular Ödüyor

Aidat verilerinin 1.148 markalı konut projesi üzerinden analiz edildiği rapora göre, 2018 yılının en yüksek konut aidatına sahip projesi, 21 TL/metrekare ile İstanbul'da yer alıyor. Üç büyük şehir arasındaki sıralamada ise Ankara 15,17 TL/metrekare ile ikinci olurken, üçüncü sırayı 7,85 TL/metrekare ile İzmir aldı.

REIDIN'in, il, ilçe ve projeler bazında lokasyonların aidat ortalamalarını analiz edilebilir şekilde sunduğu verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de oturumun başladığı markalı konut projelerinde, metrekare bazında en yüksek aidat değerine sahip konut projesi 21 TL/metrekare ile İstanbul Beşiktaş'ta bulunuyor. Metrekare bazında en düşük aidat değerine sahip konut projesi ise ortalama 0,23 TL/metrekare ile İstanbul Pendik'te yer alıyor.

AİDAT REKORTMENİ İLÇELER DEĞİŞMİYOR: İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ, ANKARA'DA ÇANKAYA, İZMİR'DE BAYRAKLI

Konut aidatı karşılaştırmasında en yüksek aidat fiyatına sahip olan proje İstanbul'da yer alarak (21 TL/metrekare): Ankara (15,17 TL metrekare) ve İzmir'i (7,85 TL/metrekare) geride bıraktı. İstanbul'da en yüksek konut aidatına sahip proje Beşiktaş'ta yer alırken, Ankara'da en yüksek konut aidatına sahip proje Çankaya'da, İzmir'de ise Bayraklı'da bulunuyor. En düşük konut aidatına sahip proje karşılaştırmasında ise İstanbul (0,23 metrekare TL/metrekare): İzmir (0,27 TL/metrekare) ve Ankara'yı (0,42 TL/metrekare), geride bırakarak yine ilk sırada yer aldı.

ŞİŞLİ'DE 2017-2018 YILLARI ARASINDAKİ ORTALAMA AİDAT DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 13

Araştırma sonuçları İstanbul'un ilçeleri arasında da önemli değer farklılıkları olduğunu gösteriyor. İstanbul ilçeleri için hesaplanan metrekare bazında ortalama aidat değerlerine bakıldığında, Silivri 1,31 TL/metrekare ile en düşük ortalama değere sahipken, 9,62 TL/metrekare ile en yüksek aidat ortalamasına sahip Şişli'de 2017-2018 yılları arasındaki ortalama aidat değişim oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.