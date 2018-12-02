Türkiye'nin Euro 2020 Eleme Grupları Belli Oldu

02 Aralık 2018 Pazar 15:17



02 Aralık 2018 Pazar 15:17

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarında Türkiye; H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ülkeleriyle eşleşti.2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Dublin Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkanvekili Ali Dürüst, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar yer aldı. TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda bulundu.55 ülke elemelerde 10 grupta yer aldı. A, B, C, D, E, G gruplarında 5, F, G, H, I, J gruplarında ise 6 ülke yer aldı. 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada, grup maçları çift devreli lig usulüne göre Mart - Kasım 2019 döneminde oynanacak. İkinci aşama ise play-off karşılaşmalarından oluşacak.Kura çekimi sonucunda Türkiye H Grubu'nda; Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ülkelerle eşleşti.Euro 2020 finallerine katılım hakkı nasıl elde edilecek?Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek. Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda play-off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla UEFA EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grupları ile şöyle oluştu:A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, KosovaB Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, LüksenburgC Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, BelarusD Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, CebelitarıkE Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, AzerbaycanF Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, MaltaG Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, LetonyaH Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, AndorraI Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San MarinoJ Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, LiechtensteinEuro 2020 Elemeleri müsabaka takvimi şöyle:1. Hafta: 21-23 Mart 20192. Hafta: 24-26 Mart 2019(UEFA Uluslar Ligi Yarı Finalleri: 5-6 Haziran 2019)3. Hafta: 7-8 Haziran 2019(UEFA Uluslar Ligi Final/Üçüncülük Maçı: 9 Haziran 2019)4. Hafta: 10-11 Haziran 20195. Hafta: 5-7 Eylül 20196. Hafta: 8-10 Eylül 20197. Hafta: 10-12 Ekim 20198. Hafta: 13-15 Ekim 20199. Hafta: 14-16 Kasım 201910. Hafta: 17-19 Kasım 2019 - İSTANBUL