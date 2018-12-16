Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu İçin Operasyon Hazırlığı AB ve ABD'yi Korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Türkiye'nin, Fırat'ın Doğusu'nu işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlere yönelik harekat hazırlığı AB'yi korkuttu. AB Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı" olduğunu söyledi. ABD yönetimi yaptığı açıklamada AB ile benzer ifadeler kullandı.

AB TEMSİLCİSİ MOGHERİNİ: OLASI OPERASYON ENDİŞE KAYNAĞI

Sputnik'te yer alan habere göre; Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı" olduğu açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE KRİTİK DÜZEYDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Mogherini, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'yi AB'nin önemli bir ortağı ve Suriye krizi nedeniyle bölgede "kritik düzeyde önemli bir aktör" olarak tanımladı. Mogherini, AB ile Türkiye'nin ortak amacının Suriye ve bölgede şiddeti durdurmak, terörü yenmek ve istikrarı sağlamak olduğunu aktardı. DEAŞ'a karşı savaşın sonlarına yaklaşıldığını savunan Mogherini, bu örgütün yenilmesinin 2011'den beri devam eden Suriye krizine sürdürülebilir bir çözüm bulunması için vazgeçilemez bir hedef olduğunu belirtti. Mogherini, bu kapsamda Türkiye ile Menbiç arasındaki yol haritasının ivedilikle uygulanmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

ABD YÖNETİMİNDEN OPERASYON İÇİN "ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI

ABD yönetimi de konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği ile benzer ifadeler kullandı. ABD açıklamasında YPG'yi Suriye'deki Kürt oluşumlar olarak nitelendirdi. Washington Post gazetesinin başkentteki üst düzey kaynağına dayandırarak yayınladığı bugünkü makalesinde ABD yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki Kürt oluşumlarına karşı operasyonun başlatılmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğunu ifade etti.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ "İYİMSERLİK" İFADE ETTİ

Habere göre, ABD'li yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele almış olmalarına bağlı olarak 'bir parça iyimserlik ifade etti.'