15.07.2019 12:00
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"Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" Muş'ta düzenlenecek

"Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Dijitalleşen YÖK" mottosuyla başlatılan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen 8 yeni üniversitenin proje protokollerinin imzalanacağı "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" adlı toplantı Muş'ta gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Dijitalleşen YÖK" mottosuyla başlatılan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen 8 yeni üniversitenin proje protokollerinin imzalanacağı " Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" adlı toplantı Muş'ta gerçekleştirilecek.

YÖK Başkanlığınca, Muş Alparslan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16 Temmuz tarihinde düzenlenecek toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ile Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen ilk sekiz ve yeni seçilen sekiz üniversite rektörünün yanı sıra bölgedeki bazı üniversitelerin rektörleri de katılacak.

Türkiye'nin Fırsat Penceresi: "Türk Yükseköğretimi" başlıklı toplantıda, YÖK'ün ülkemizdeki genç nüfusun eğitiminde yeni hedef olarak belirlediği "dijital dönüşüm ve okuryazarlık" konuları ile YÖK'ün geleceğin meslekleri alanında yaptığı çalışmalar ve açılan yeni lisans ve lisansüstü programlarıyla üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri üzerinde durulacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurulu, Türkiye, Muş, Güncel

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