Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.

30.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:16
Türkiye 'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.
Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünya çapında inşa ettiği sağlık merkezleriyle bölge halklarına şifa umudu olurken, koronavirüsün küresel bir salgın haline geldiği bu dönemde de bu merkezler birer kale konumunda bulunuyor.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından inşa edilen Filistin'in en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Filistinli yetkililere devredildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin "geçici karantina hastanesi" olarak kullanılmasına yönelik kendilerine devredilmesini talep etmişti. Talebi olumlu karşılayan Erdoğan'ın talimatıyla süreci başlatan TİKA, hastanenin devri konusunda Gazze İslam Üniversitesi ve Filistin Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmişti.
Açıklamaya göre, TİKA ve Gazze İslam Üniversitesi Rektörlüğü arasında hastanenin devrine ilişkin geçici bir devir teslim tutanağı hazırlanarak imzalandı. Hastanenin tam ve eksiksiz olarak 26 Mart 2020 itibarıyla Gazzelilere devredildiği bildirildi.
İnşaat zor şartlara rağmen tamamlandı
Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2010'da Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetince yapılan ziyaret esnasında Gazze'de üniversiteye bir eğitim-araştırma hastanesi kurulması talebinin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın da Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin yapımı konusunda TİKA'ya talimat verdiği ve 2011 yılında çalışmalara başlandığı bilgisi paylaşıldı.
Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde inşa edilmeye başlanan hastane, İsrail tarafından uygulan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşlarının yol açtığı mal ve insan hareketliği kısıtlanması nedeniyle ancak 2017'de tamamlanabildi.
İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve ambargo koşulları altında yapımı tamamlanan hastanenin modern tıbbi ekipmanla donatılması TİKA aracılığıyla bir Türk firması tarafından gerçekleştirildi.
Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi
Açıklamaya göre, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi sadece Gazze'nin değil, Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi konumunda bulunuyor.
TİKA'nın ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 40 bin nüfuslu Tubas bölgesindeki ilk hastaneyi inşa ettiği paylaşılan açıklamada, 2014'te hizmete giren 30 yataklı bu hastanenin de her yıl yaklaşık 40 bin hastaya hizmet verdiği bildirildi.
Türkiye koronavirüs ile küresel düzeyde mücadele ediyor
TİKA'nın açıklamasında Türkiye'nin koronavirüsle küresel düzeyde mücadeleye verdiği diğer destekler de hatırlatıldı.
Bu kapsamda TİKA'nın Gürcistan'da yenilediği Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi ve Kırgızistan'daki Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin de salgınla mücadelede çok önemli iki merkez konumunda bulunduğu belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Türkiye’nin Gazze’de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, Türkiye, Gazze, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Haberler
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:48: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden açıldı - Drone görüntüleri - İSTANBUL - Haber 20:48: Şanlıurfa'da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyor - Haber 20:46: Lavrov ve Pompeo, Kovid-19 salgınını görüştü - Haber 20:46: BM'den gelişmekte olan ülkeler için "2,5 trilyon dolarlık destek paketi" çağrısı - Haber 20:46: Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber