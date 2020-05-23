"Türkiye'nin geçiş güzergahı" en sakin bayramını yaşayacak

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan ve Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde, ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez en sakin bayram yaşanacak.

23.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:06
İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan ve Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde, ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez en sakin bayram yaşanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktası olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde de Ramazan Bayramı boyunca sessizlik hakim olacak.
Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçmesine izin verilecek otoyolun, açıldığı tarihten bu yana bayram günlerindeki en az araç geçişinin yaşanması bekleniyor.
Virüs salgınından önce günlük yaklaşık 15-20 bin aracın geçiş yaptığı tünelde, bayram tatilindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç geçişinin, yüzde 80-90 oranında düşmesi bekleniyor.
Karayolları ekipleri, her gün on binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde, her yıl olduğu gibi bu sene de gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaptı.
Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ndeki trafik akışı, yine 90 kamerayla 7/24 izlenecek.
Merkez çalışanları, trafiğin az olması halinde bile sürekli görev başında bulunarak olası trafik kazası ve yangın gibi olayları anında ilk müdahale ekibine bildirecek.
- 2019 yılında 710 bin araç geçiş yapmıştı
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı Tüneli'nde, geçtiğimiz yıl, 10 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde 710 bin araç geçiş yapmıştı.
Geçen yıl 31 Mayıs Cuma gününden 9 Haziran Pazartesi gününe kadar devam eden bayram tatili boyunca trafik yoğun bir şekilde devam etmişti. Otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alanda 40 personel, 24 saat esasına göre görev yapmıştı.
Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler sonrasında personel sayısı da azaltılacak. ’Türkiye’nin geçiş güzergahı’ en sakin bayramını yaşayacak

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, Türkiye, Bolu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Bahçeli’nin önerisine AK Parti’den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu’nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Haberler››Güncel››'Türkiye'nin geçiş güzergahı' en sakin bayramını yaşayacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:01: Ataşehir'de kumar oynadıkları tespit edilen 19 kişiye 23 bin 275 lira ceza - Haber 14:01: Afganistan'da ramazan ayında Taliban saldırılarında 146 sivil öldü - Haber 14:01: Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı - Haber 14:01: Ramazan Bayramı'na doğru - Haber 14:01: Siirt Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması - Haber 12:55: Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi - Ekonomi 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber