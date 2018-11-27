Türkiye'nin Geleceği Kapılarını Kadınlarla Açıyor

Türkiye'nin teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmak, teknoloji üreten ülke olmak ve yerli insan kaynağıyla fark yaratan nesiller yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi, ikinci yılında da tüm hızıyla devam ediyor.

Emine Erdoğan'ın da destek verdiği proje, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Geleceği Yazan Kadınlar, Turkcell Akademi'nin hazırladığı eğitim yolculuğunu tamamladıktan sonra TOBB mentorlarıyla birlikte geliştirdikleri projeleri jüriye sunacak. Proje ile 5000 kadına ulaşılması hedefleniyor.

Kadın istihdamında Türkiye'deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar, inovasyonun daha da geniş kitlelere yayılması için ikinci yılında da tüm hızıyla sürüyor. Proje, Türkiye'deki kadınlara yapılan bu büyük yatırımla; teknoloji yetkinliklerindeki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırarak uzun vadeli sosyal ve ekonomik ilerleme hedefliyor.

Emine Erdoğan'dan büyük destek

TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, Emine Erdoğan'ın büyük desteğiyle yola devam ediyor. Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıyla öne çıkan projenin yeni dönem tanıtımı, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı törende Geleceği Yazan Kadınlar'ı temsilen Hasibe Zafer ve Melike Admış yer aldı.

'Kadınsız dijital dönüşüm, eksik bir gelecek demektir'

Projenin Türk kadınına kattığı değeri daha da artırmak için organizasyonun en önemli destekçisi olan Emine Erdoğan tanıtım toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi: "Açık bir şekilde görüyoruz ki, bilgi teknolojileri artık dünyanın yeni çehresini oluşturuyor. Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir. Kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı, ürettiği ve karar alıcı mekanizmalarda yer aldığı bir süreç, bize daha güçlü bir geleceğin kapısını açacak. Amerika'da bir teknoloji firmasının çok ilginç bir tespiti var: Yapay zeka, kadınları mutfak resimleriyle ilişkilendirirken, doktorları her zaman erkek olarak tanımlıyor. Yani, öyle bir eşikteyiz ki, geleceği elinde bulunduran teknolojik alan, adil olmayan bir cinsiyet algısıyla şekillenmeye çoktan başlamış görünüyor. Kadınlar şimdiden bu alanda varlık göstermezse, eski kalıplar, gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edecek. Ülke olarak teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi tasarlayan ve üreten olmak en büyük hedefimiz. Bu hedefi on ikiden vurmanın tek ön koşulu da, kadınların bu süreçte mutlaka ve eksiksiz olarak yer almalarıdır. Bu vesileyle teknoloji üretmenin yalnızca bir zümreye ait olmadığını gösteren ve ilk günden beri kadınları güçlendirmek için çalışan Turkcell'i ve TOBB'u kutluyorum. Geleceği yazmaya niyetli genç kızlarımız ve kadınlarımızı, insanı kendine esir eden değil, insana hizmet eden teknoloji dünyasına davet ediyorum.

'2019'da 5000 Geleceği Yazan Kadın olacak'

Projenin Türkiye'de yaygınlaştırılmasını sağlayan Türk özel sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada "Zenginliğe giden yol kadınların teknolojik yetkinliklerini artırmaktan ve onları ekonomiye daha fazla dahil etmekten geçiyor. Kadınlara uygulama geliştirme becerileri kazandırmayı hedefleyen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile Turkcell'in geliştirdiği eğitim içerikleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile geniş kitlelere ulaşıyor. 2019'da çok daha büyük başarılar yakalayacağız. Bu sene proje ürettiğimiz il sayısını 21, ulaşacağımız kadın sayısını 5000'e çıkardık. Bugün OECD'de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 60, Türkiye'de ise yüzde 30'lara ulaşmış durumda. İnanıyoruz ki, Geleceği Yazan Kadınlarımızla bu oranı daha da yukarılara çıkaracağız" dedi.

Ahmet Akça: "Teknolojik girişimleri desteklemeye devam edeceğiz"

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak teknolojiyle topluma dokunan çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça şöyle konuştu: "Türkiye'nin Turkcell'i olarak hem toplumsal fayda sağlamak hem de topluma katkı sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar'da olduğu gibi, bu gizli değerleri ortaya çıkarmak her türlü gayreti gösteriyoruz. Yalnızca Geleceği Yazan Kadınlar projesine katkı sunmuyor, hem engelli, hem üstün zekalı çocuklara, ortaöğretimden üniversiteye her seviyede eğitim kurumuna destek veriyoruz. Turkcell'in Nepal'den Karayipler'e, Norveç'ten Güney Amerika'ya 30'u aşkın ülkede 130 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamalarının arkasında kadın kahramanlarımız var. Geleceği Yazan 100 başarılı kadını Turkcell bünyesinde test uzmanı olarak istihdam ediyoruz. Onların yeni fikirleri ve gördüğü eksiklikleriyle uygulamalarımızı kusursuzlaştırıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek projelerimizi daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksek fayda yaratacak bir noktaya taşımak ve 'iyiliği kurumsallaştırmak' adına Turkcell Vakfı'nı kurduk.Turkcell markasının gücünü ve güvenini de arkasına alan Turkcell Vakfı ile hem ülkemize, hem de tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz."

Dijital okuryazarlık eğitimleri de başlayacak

İllerde TOBB'a bağlı Kadın Girişimciler Kurulları'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimlere katılım için internetten gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar adresinden başvuru yapılabilecek. Projeyle lise ve üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor. Başvuranlar arasında, Geleceği Yazanlar web sayfasındaki Android 101 eğitimini başarıyla tamamlayanlar eğitimlere devam etmeye hak kazanacak. Kadınlar daha sonra, Turkcell Geleceği Yazanlar gönüllü eğitmenlerinin teknik danışmanlığında ve TOBB mentorlarının iş danışmanlığında projeler üretecek. Dereceye giren projeler para ödülü kazanacak. Ayrıca projeler, ticarileşme aşamasında da desteklenecek. Bunun yanı sıra finalistler; Silikon Vadisi ziyareti, teknoparklarda staj ve istihdam imkanı ve Kuluçka Merkezi'nden faydalanma fırsatı gibi avantajlar elde edecek. Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı'nda fonlamaya açılacak.

Programı tamamlayan katılımcılar arasından seçilecek 100 test uzmanı kadın Turkcell ailesine katılarak milyonlarca kullanıcısı olan Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yapacak.Bu yıl ek olarak hiçbir ön koşul olmadan, yaş ve bilgi seviyesinden bağımsız, isteyen tüm kadınların katılabileceği "Dijital Okuryazarlık Programı" da hayata geçirilecek.

Suriyeli kadınlar da başvurabilecek

Bu yılki Geleceği Yazan Kadınlar projesinde, verilecek eğitimin kapsamı da genişletilecek ve Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de kendilerine özel iletişim çalışmaları ile programa başvurabilecek. Suriyeli mültecilere Merhaba Umut uygulaması üzerinden projeyle ilgili bilgilendirilecek.

Adım adım Geleceği Yazan Kadınlar

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ilk yılında, Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi topladı. Projeye 60 şehirden 1359 kadın girişimci başvurdu. 1836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2.3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi. Proje katılımcıları arasından seçilen ve 25 farklı şehirden projeye dahil olan 100 kadınımız, uzaktan çalışma fırsatıyla, Turkcell'de test uzmanı olarak istihdam edildi. Turkcell'in stratejik öneme sahip uygulama ve servislerinin son kullanıcı testlerini yapan kadınlar uygulama ve servislerin geliştirilmelerine katkıda bulunmaya devam ediyorlar.