Türkiye'nin Genç İşadamları Yeni Başkanını Seçti

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56



15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56

– TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 17'inci Olağan Genel Kurul toplantısı ile yeni başkanını seçti. 32 yıllık derneğin yeni başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu oldu.Wyndham Grand İstanbul 'da düzenlenen 17'inci Olağan Genel Kurulu toplantısına TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Eski Genel Başkanı Ali Yücelen , yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri, Eski Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte sektörün önde gelen iş adamları katıldı. Program sonunda yapılan oylama ile yeni başkanın Anıl Alirıza Şohoğlu olduğuna karar verildi.Yaptığı kürsü konuşmasında TÜGİAD'ın Türkiye adına önemli işler yaptığını vurgulayan Eroğlu, "Türkiye'de değişim ve dönüşüm en çok yaşandığı bu 32 yıllık dönemde TÜGİAD, çok başarılı işler yaparak Türkiye'ye çok büyük katkılar sundu. Genç iş adamlarından oluşuyor ama Türkiye'nin başarılı pek çok şirketi de bu dernekte yer alarak bu günlere gelmiştir" dedi."İSTANBUL'DAN KALKAN UÇAKLARIN YÜZDE 70'İNDE TÜGİAD ÜYESİ GÖRÜYORUM"32 yıllık derneğin her zaman başarılı işler yaparak Türkiye'ye olumlu katkı sağlayacağını ifade eden TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu, şunları söyledi:"Aynı vizyon ve misyonla devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyelerimiz değişecek ancak aynı geleneklerimiz devam edecek. Yurt dışında daha fazla aktivitelerde bulunacağız. Bu yıl yönetim kurulunda yer alan üyelerimizin yüzde 25'i de kadın. Çok ciddi kadın girişimci üyelerimiz var. Şu anda TÜGİAD; İstanbul, Ankara İzmir ve Çukurova olmak üzere dört bölgede yer alıyor. 830 üyemizle 16 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Dünyayı her platformda temsil ediyoruz. Rahmetli Özal'ın 'Her uçakta bir Türk işadamı göreceğiz' diye bir sözü vardı. Ben de şu andan İstanbul'dan kalkan uçakların yüzde 70'inde TÜGİAD üyesi Türk işadamı görüyorum. Yeni dönem ülkemize hayırlı uğurlu olsun."TÜGİAD 17'inci dönem yönetim kurulunda yer alan kişiler ise şu şekilde:Anıl Alirıza Şohoğlu, Kürşad Badem, Gürkan Yıldırım, Oğuzhan Küçükoğlu, İsmail Işık , Nilüfer Çevikel, Can Yavaş, Ali Güven , Ali Güral, Cem Yüksel, Arcan Yüksel, Mehmet Murat İsen, Selin Açık, Enis Tahsildaroğlu, Mustafa Kemal Sözkesen , Umut Önder Altıntaş , Tolunay Yıldız, Berrak Kutsoy, Can Çavuşoğlu, Sarper Hamzagil, Ali Efe Bezci, Robert Ben, Özgür Erdem İncesu , Bahadır Çağlayan , Baran Çağlayan, İrem Savcı, Elif Bilge Olağaner, Alparslan Taşyakan, Ömer Özkan , Melih Sebastien Durmuş.TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİTürkiye çapında 830 üyesi olan TÜGİAD; inşaat, tekstil, dış ticaret, otomotiv ve yedek parça, turizm, yiyecek, mekanik ve diğer metal ürünlerin imalatı gibi 60'dan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş adamlarını, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsıyor. Ayrıca TÜGİAD üyeleri, yıllık 18 milyar dolarlık ihracat ve yıllık 23 milyar dolarlık ithalat ile ağırlıklı olarak dış ticaret ananında hizmet veriyor.ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU KİMDİR?1975 yılında İzmir'de doğan Anıl Alirıza Şohoğlu, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Şohoğlu'nun, TÜGİAD'ın yanı sıra Makine Mühendisleri Odası , Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Balkan Türk Eğitim Vakfı üyeliği de bulunuyor. - İstanbul