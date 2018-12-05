Türkiye'nin Genç İşadamlarından Kdv Ve Ötv İndirimine Destek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yılsonuna kadar 6 başlıkta konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi indirimlerini açıkladı. Açıklanan indirim hamlelerinin Ankaralı iş adamları tarafından büyük bir sevinç ile karşılandığını söyleyen TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım "Bugün için piyasanın en büyük darboğazı "nakit akışının sağlanamaması" bugüne kadar ötelenmiş satın alma kararlarının, bu açıklama neticesinde, kısmi olarak önümüzde ki 2 ay içeresinde uygulanacağını düşünüyoruz. Bu yayınlanan yeni paketin en büyük niteliği, olumsuzluk içinde bulunan ekonomiyi olumlu davranış sergilemesi için tetikleyici unsur olmasıdır. Bu faiz oranları ve nakitsizlik içinde ne kadar başarı elde eder bunu ancak 2019 un ilk çeyrek ortalarında cevabını görebiliriz. Ankara şube olarak mobilya sektöründen, inşaat alanına kadar faaliyet gösteren birçok üyemiz var. Yaşanan bu gelişmeleri yakinen takip ediyor ve takdir ediyoruz. Bu olumlu süreç bizlerde adeta bir bayram sevinci yaşattı. Mobilya sektöründe KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e düşürülmesi,beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarının yılsonuna kadar sıfıra indirilmesi Türkiye ekonomisi için güzel gelişmeler. Yaşanan bu indirimlerin kalıcı hale gelmesi en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörü için can suyu

Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesinin yılsonuna kadar devam edecek olmasına dair de görüşlerini aktaran Yıldırım " "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası ile güzel bir ivme yakalayan konut sektörü, tapu harç indirimi ve konut satışlarında KDV oranının yüzde 18'den 8'e indirilmesi uygulamasının yılsonuna kadar devamlılığının sağlanması sayesinde katlanarak devam edecektir. Bizler genç işadamları olarak her zaman atılan adımların yakından takipçisi olacağız. Ekonomimizin canlılığı için bizlerden atılan adımlarda destekçi olacağız" dedi.

Otomotiv gibi sektörlerde ileriye dönük planlamalar önemli

Artan kur, yüksek faiz ve vergi oranları sebebiyle otomotiv sektöründe de bir daralma olduğunu anlatan Yıldırım sözlerine şunları ekledi: "Geçen sene ekim ayını toplamda 80.000 civarında satışla kapatan pazar bu sene aynı ayı takribi olarak 25.000 civarında kapattı. Paranın, hareket hızı hayli yavaşlamışken esasen yılın son iki ayına dair atılan bu adım kalıcı bir çözüm olmasa da ilgili sektörlere yeni kaynak girişini hızlandıracak ve arttıracaktır. Nitekim şimdiden sektör liderleri tarafından adet bazlı öngörü ekim ayına göre %150-200 artarak 100.000 adet ortalamasında hesaplanmıştır. Ülkemizde çoğunlukla ilgi gören 1.600 cc ve altı araçlar için bu adım yılsonu gelirken, hedeflere yaklaşmaya, limanların boşalmasına, kurumlar için stok finansmanlarının tekrar kullanılabilir hale gelmesine ve en önemlisi tüketicinin parasının tekrar piyasaya girmesi adına olumlu karşılanması umut edilmektedir."