Türkiye'nin Genç Markası Banetti, Dubai'de

Kaynak: İHA

Uluslararası Gıda Sektörünün en büyük fuarı olarak kabul edilen Gulfood 2019 Gıda Fuarı, bu yıl kapılarını 24'üncü kez dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara açtı. Dubai 'de gerçekleşen fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.Sektörün ileri gelen firmalarının ürünlerini dünya pazarıyla buluşturduğu fuarda Türkiye 'nin genç markası Banetti büyük ilgi gördü. Ar-Ge ve Kalite çalışmalarını her zaman merkezde tuttuklarını ve yenilikçi vizyonu ile güçlü rakiplerine rağmen Banetti'nin her geçen gün pazar payını arttırdığını ifade eden Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar, fuarda Banetti markasının gördüğü ilgiden çok memnun kaldıklarını dile getirdi.Yer aldığı her sektörde başarılı işlere imza atan Acarsan Holding'in; un, irmik, makarna ve noodle üretiminde de yurtiçi ve yurt dışındaki tüketicilerinin arzu ettiği kalite ve lezzet standartlarına odaklandığını belirten Mesut Acar, ürün kalitesi ve çeşitliliği sayesinde, kısa sürede iç ve dış pazarlardan olumlu geribildirimler aldıklarını sözlerine ekledi. Gaziantep tanıtımına Banetti'nin katkısıİçinde yer aldığı sektörlerde deneyimli, Türkiye'nin prestijli kurumsal firmaları arasında yer alan Acarsan Holding'in, makarna sektöründe de çok kısa sürede büyüdüğünü söyleyen Mesut Acar, "Banetti markasıyla sektörde ilk sıralarda yer almak hedefiyle yola çıktık ve kısa sürede bunu başardık. Dubai'de her yıl gerçekleştirilen Gulfood Gıda Fuarına katılıyoruz. Uluslararası fuarlar hem ürünlerin hem de sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bunun yanında Banetti, sadece kendi ürünlerinin bilinirliğini artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda Gastronomi Kenti Gaziantep'in de tanıtımında önemli bir rol oynuyor" dedi.Gulfood 2019 Gıda Fuarında Banetti'ye büyük ilgiGulfood 2019 Gıda Fuarında açtığı stantla sektörden katılımcıların ve ziyaretçilerin dikkatini üzerinde toplayan Banetti,büyük ilgi gördü. Banetti'nin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı fuarda özellikle Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilerin Banetti standına gösterdikleri ilgi dikkat çekti. Banetti'nin Türkiye'nin genç makarna markası olarak global pazarda rol almasını sağladıklarını ifade eden Acar, "Holding olarak birbirinden farklı sektörlerde gösterdiğimiz başarıları gıda sektöründe de uzun yıllardır gösteriyoruz. Dünya genelinde bilinen, güvenilir bir kuruluş olan Acarsan'ın, makarna sektörüne yönelik yatırımları ve üretimi sektörümüz tarafından büyük bir takdirle karşılanırken uzun yıllardır un ve irmik üretimiyle sahaya verdiğimiz hizmete Türkiye'nin dünyadaki en önemli makarna ve noodle markası haline getirdiğimiz Banetti'yi de ekleyerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP