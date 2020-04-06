Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'nin gıda devinden 6 ile 95 ton gıda yardımı gönderildi

Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım şirketlerinden birisi olan Tiryaki Agro sosyal sorumluluk projesi kapsamında içerisinde Giresun'un da bulunduğu 6 ile 95 ton gıda desteği yaptı.

06.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:11
Türkiye'nin gıda devinden 6 ile 95 ton gıda yardımı gönderildi
Türkiye 'nin en büyük gıda ve tarım şirketlerinden birisi olan Tiryaki Agro sosyal sorumluluk projesi kapsamında içerisinde Giresun 'un da bulunduğu 6 ile 95 ton gıda desteği yaptı.

Tiryaki Agro, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşın, mücadelenin en ön safında yer alan sağlık personelleri ve sokağa çıkma kısıtları bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara teslim edilmek üzere 6 ayrı şehrin valiliklerine erzak desteği yaptı. Gaziantep, Çorum, Mersin, Giresun, Muş ile Balıkesir'in Bandırma ilçesine dağıtılmak üzere il valiliklerine toplam 95 ton bulgur, pirinç, mercimek ve nohut teslim edildi.

Salgın hastalık nedeniyle Türkiye'nin geçirdiği bu zorlu süreçte ülkece çok güzel bir dayanışma gösterildiğini ifade eden Tiryaki Agro Gıda CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Değerlerini ve enerjisini bu topraklardan, bu toprakların güzel insanlarından alan bir şirket olarak biz de bu zorlu sürece katkı sunmayı kendimize görev biliyoruz. Dileğimiz, bu salgının en kısa sürede durdurulması, tedavisi süren vatandaşlarımızın da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Giresun, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye'nin gıda devinden 6 ile 95 ton gıda yardımı gönderildi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Ekonomi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:18: Serbest piyasada altın - Ekonomi 17:15: İHKİB/Gültepe: Covid-19 destekleri bir yıla çıkarılmalı - Ekonomi 17:14: Aydın'da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulundu - Ekonomi 17:03: Ofix'in Genel Müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı - Ekonomi 17:02: Altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi - Ekonomi 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:24: Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:56: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi