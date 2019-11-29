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"Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması" gerçekleştirildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması" programı gerçekleştirildi.

29.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:06
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde " 'nin Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması" programı gerçekleştirildi.
Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, belediye ile iş birliğinde organize sanayi bölgesini Çarşamba'ya kazandırmak adına gerekli adımları attıklarını söyledi.
2020 yatırım programına alınırsa kısa zamanda altyapı çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirten Yılmaz, birkaç yıl içinde burada binlerce insanın çalıştığı fabrikaları görebileceklerini anlattı.
Bunun yanı sıra Çarşamba Belediyesi ile Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası iş birliğinde "Tekstilkent" projesini gerçekleştireceklerine işaret eden Yılmaz, "Yaklaşık 4 bin kişinin çalışacağı bir proje hayata geçmiş olacak. Bu çalışmada gösterdiği özverili çalışması nedeniyle Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ediyorum. Bugün kadın girişimcilik adına gerçekleştirilen konferansımıza katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise iş gücüne katılımda kadınların yüzde 30 civarında olduğunu, bunun oldukça düşük bir oran olduğunu aktardı.
Ekonominin ülkelerin gücünü tayin ettiği düzende bu sorumluluğu sadece erkeklere bırakamayacaklarını dile getiren Akyüz, "Bu yüzden kadının ekonomiye katılımına duyarsız kalmamamız çok önemli. Bu amaç doğrultusunda 12 seneden beri kadınların ekonomiye katılımı adına motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Bu ülkenin kadınları Kurtuluş Savaşı'nda cephedeydi, şimdi de kadınlarımızın ekonomide aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.
Daha sonra marka danışmanı Banu Samancı, uzman klinik psikolog Utku Türkmeneri ve uzman psikolojik danışman Buket Bayındır, kadınların ekonomide gerçekleştirebilecekleri girişimler, yapılabilecek çalışmalar, markalaşma adına atılabilecek adımlar, kadınların ekonomik hayatta rol alırken yaşayabilecekleri zorluklar ve üstesinden gelme yolları hakkında sunum gerçekleştirdi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, CHP İlçe Başkanı İlhan Yürükcü ile davetliler katıldı.

Çarşamba, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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