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Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İran'a ulaştı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İran'na yardım için gönderdiği sağlık malzemelerinin başkent Tahran'a ulaştığı belirtildi.

26.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:30
Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İran'a ulaştı
Türkiye 'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İran 'na yardım için gönderdiği sağlık malzemelerinin başkent Tahran 'a ulaştığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, IRNA'da yer alan açıklamasında, Türkiye'de ikamet eden İranlılar ile Türkiye Sağlık Bakanlığının gönderdiği yardımların başkent Tahran'a ulaştığını söyledi.
Musevi, sağlık ürünleri ve ilaçlardan oluşan yardımların İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye getirildiğini aktardı.
ABD'nin doğrudan İran'ın sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve Washington'un yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.
İran'a şu ana kadar Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yardımlar gönderildi.
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Tahran, İran, Güncel

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