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Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Libya'ya gönderdiği sağlık malzemeleri, Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından, Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Heysem İsa'ya teslim edildi.

11.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:38
Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi
Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Libya 'ya gönderdiği sağlık malzemeleri, Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından, Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Heysem İsa'ya teslim edildi.
AA muhabirine konuşan Büyükelçi Aksen, salgına karşı verilen mücadelede herkesin birbirine destek olması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye dost ve kardeş Libya halkıyla dayanışmasının bir göstergesi olarak sağlık malzemesi göndermiş ve her zaman Libya halkının yanında yer aldığını göstermiştir." dedi.
Malzemelerin teslim edilmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının Libya halkına selamlarını ve iyi dileklerini ilettiklerini belirten Büyükelçi Aksen, UMH Sağlık Bakanı Yardımcısı İsa'nın, "Türkiye'nin bu desteğini takdirle karşıladıklarını ve Libya'ya her alanda verdiği destek için müteşekkir olduklarını ifade ettiğini" aktardı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Trablus, Libya, Güncel
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