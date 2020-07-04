Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı - NOVİ

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Novi Pazar şehrine ulaştı.

04.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:34
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Novi Pazar şehrine ulaştı.
Başkent Belgrad'dan tırlarla Novi Pazar şehrine ulaştırılan yardım kolileri, şehir sakinlerinin yardımıyla Novi Pazar Hastanesine taşındı.
Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep eden Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.
Curic, yardım talebinin karşılıksız kalmamış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Bu, bizim için çok büyük bir yardım. Söz konusu yardım malzemelerinin salgının etkisini azaltmasını ve bölgedeki tüm doktorlara ulaşmasını umut ediyorum." şeklinde konuştu.
Türkiye'den Sancak'a doktor yardımının da yapılacağını aktaran Curic, "Buraya gelip Kovid-19 mücadelemize katkı sağlamak isteyen Sancak asıllı çok sayıda gönüllü doktor var. İki ülke arasındaki idari prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendilerinin buraya gelip yardım eli uzatacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardımların içerisinde, 3 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 adet hasta monitörü, 30 adet merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG cihazı, 20 adet infüzyon pompası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet tanı kiti, 2 adet PCR cihazı, 5 adet ventilatör, cerrahi müdahale kiti, mobil röntgen cihazı, 10 adet UV cihazı, 30 bin N95 maske, 2 bin 675 adet N149 maske, 5 bin adet koruyucu tulum, 230 bin cerrahi maske, dezenfektan, siperlik, eldiven ve koruyucu gözlükten oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı bulunuyor. Türkiye’nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı - NOVİ

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı - NOVİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:31: Bebek'te tekne yangını - Haber 23:24: Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor - Haberler 23:23: Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber 23:17: Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyes'inden Novi Pazar'a tıbbi yardım desteği - Haber 23:17: Son dakika haberi! Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber 23:17: WFP'nin Yemen'e yaptığı yardımlar 5 yılda 12 kat arttı - Haber 21:41: Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın - Haber 20:53: Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi - Haber 16:56: Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş - Haberler 15:28: Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz - Haber