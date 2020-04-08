Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Kosova'ya ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştı.

08.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye 'nin gönderdiği tıbbi yardım, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ , Kuzey Makedonya ve Kosova 'ya ulaştı.
Yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, bölge ülkelerinin yetkili makamlarına teslim edildi.
Bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kargo uçağının taşıdığı yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri yer aldı.
Yardımları bölge ülkelerinde bakanlar karşıladı
Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçağı, Türk büyükelçilerin yanı sıra bu ülkelerin bakanları karşıladı.
Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia ile Kosova Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku da uçağı karşılamak için havalimanlarına geldi.
Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu Balkan ülkelerinin cumhurbaşkanlarına gönderdiği mektuplar da yetkililere teslim edildi.
Karadağ ve Kosova cumhurbaşkanlarından teşekkür
Türkiye'nin gönderdiği yardımlar için Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic teşekkür mesajı yayınladı.
Thaçi mesajında, "Bu emsalsiz zamanda Kosova'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye derinden minnettarız." ifadesini kullandı.
Djukanovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Karadağ ile Türkiye, Kovid-19'a karşı mücadelede beraber." açıklamasında bulundu.
Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic de tüm insanlık için zor geçen böyle bir dönemde yaptığı jestle gerçek dostluğunu gösteren Türk dostlarına teşekkür etti.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Kanjufca da yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.
Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu. Türkiye’nin gönderdiği tıbbi yardım Kosova’ya ulaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Karadağ, Kosova, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Kosova'ya ulaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Haber 21:46: Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı erkek evinde ölü bulundu - Haber 21:46: Şans Topu çekildi (1) - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere teşekkür - Haber 21:45: Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Haber 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 20:56: Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi - Haber 20:46: DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin - Haber 20:27: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı - Haber