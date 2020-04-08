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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, Sırbistan'ın ardından ikinci durağı Bosna Hersek'e ulaştı.

08.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:46
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye 'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, Sırbistan'ın ardından ikinci durağı Bosna Hersek'e ulaştı.
Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Bosna Hersek makamlarına teslim edildi.
Bakan Radoncic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek için hayati önem taşıyan tıbbi malzeme yardımı için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına, bu zor zamanlarda bizimle dayanışma içerisinde oldukları için minnettarız." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Koç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen bu yardımın, Türkiye'nin bu zor dönemlerde dost ve kardeş Bosna Hersek'le dayanışma içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'e gönderdiği mektubu da kendisine verilmek üzere teslim ettiğini aktaran Koç, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının en kısa sürede sona ermesi temennisinde bulundu.
Bu sabah Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan A400M tipi kargo uçağı, Sırbistan ve Bosna Hersek'in ardından diğer bölge ülkeleri Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya da Türkiye'nin gönderdiği yardımları ulaştıracak.
Uçaktaki yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ifadeleri yer alıyor.
Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Saraybosna, Türkiye, Güncel
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