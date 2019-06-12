Türkiye'nin grubunda puanlar eşitlendi! İşte puan durumu

Arnavutluk, Moldova ve Fransa galibiyetleriyle 3'te 3 yapan Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6'ya yükseltti.

İşte puan durumu:

1- Fransa 9 puan

2- Türkiye 9 puan

3- İzlanda 9 puan

4- Arnavutluk 6 puan

5- Moldova 3 puan

6- Andorra 0 puan