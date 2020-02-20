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Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü

Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncülerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın, basın mensuplarına röportaj verdiği sırada annesine "Seni şöyle alalım biz" demesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

20.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:47

Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da birçok kesimin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken "Filozof" lakaplı 10 yaşındaki Atakan'ın, televizyon kanallarına verdiği röportaj sırasında annesine yönelik sarf ettiği sözlersosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"SENİ ŞÖYLE ALALIM BİZ"

Atakan Kayalar, sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından basının ilgi odağı haline geldi. Birçok televizyon kanalı, "Deha" çocuk Atakan ile röportaj yapmak, canlı yayına konuk etmek için adeta sıraya girdi. Ancak sosyal medyada yer alan bir görüntü, medyanın, 10 yaşındaki Atakan üzerindeki olumsuz etkisini gözler önüne serdi.

Atakan'ın annesi Hülya Kayalar, basın mensuplarının röportaj isteğini "Çok heyecanlıyım. Özür dilerim" diyerek geri çevirmesinin ardından Atakan'ın araya girerek "Tamam. Seni şöyle alalım" demesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

"SOSYAL MEDYANIN ESERİ"

Bazı kullanıcılar, "Bu çocuğun popülerliği bittikten sonra ne kadar kötü olacağının farkında mısınız?", "Bu çocuğun birisi alsın artık medya önünden", "Sosyal medyanın eseri bu olur zaten" diyerek görüntülere tepki gösterdiler.

İşte o tweetlerden bazıları:

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