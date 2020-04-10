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Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak

Ordu'da geçtiğimiz ay evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş esnasında kibar konuşması ile dikkat çeken ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Burhan Kılıçkını'nın tedavisi, Mersin'de devam edecek. Ordu'dan ayrılığıyla ilgili konuşan Burhan amca, "Ordu'yu unutamam" dedi.

10.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:15

Zabıta ekiplerinden poğaça istemesiyle gönüllere taht kuran 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın tedavisi, memleketi Mersin 'de devam edecek.

ZABITA İLE YAŞADIĞI DİYALOGDA KİBAR TAVIRLARI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ordu 'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahalesi'ndeki evinde yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çekmişti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Burhan Kılıçkını uygulamadan memnun olduğunu söylemişti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Evinde yalnız yaşayan ve şeker hastalığı bulunan Burhan Kılıçkını, ayağında bulunan yaranın kanaması üzerinde komşularından yardım istemiş, eve gelen komşuların kanamayı durduramaması üzerine 112 acil servis ekiplerine bilgi vermiş ve Burhan Kılıçkını Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

ORDU'YA VEDA ETTİ

Mersin'den gelen kızı Deniz Öztaş (33) ile damadı Şehmuz Öztaş (43) ile birlikte hastaneden ayrılan Burhan Kılıçkını, daha sonra Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi'nde yaşamını sürdürdüğü evine geldi. Evinden bazı eşyalarını alan Kılıçkını, daha sonra 15 yıl yaşadığı Ordu'ya ve evine veda edip, memleketi Mersin'in yolunu tuttu. Özel seyahat izin belgesi alan Kılıçkını, bundan sonraki yaşamını Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde sürdürecek.

"MEMLEKETİME YERLEŞMEYE KARAR VERDİM"

Evinin önünde konuşan Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı nedeniyle memleketine yerleşme kararı aldığını söyledi. Tek yaşadığı için ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Kılıçkını, ''Burada 15 yıl oturdum. 15 yıl oturduktan sonra da başıma bu rahatsızlık geldi. Ayağımda şeker hastalığı nedeniyle bir yara var. Sol ayağımın topuğunda. Bir türlü iyileşmedi. Çok doktorlara gittim. Baktılar ufak yara merhem, pansuman suyu verdiler. Fakat tek yaşadığım için pek bakamadım kendime. Bu nedenle Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittim. Beni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne naklettiler. Plastik Cerrahi Doktoru benim memleketim Mersin'de Tıp Fakültesi'nde varmış. Orada ameliyat olmam gerekiyormuş. Sol ayağımda dört damar tıkalıymış. Onu açacaklarmış. Ondan sonra yarayı tedavi edecekler. Rahatsızlığım nedeniyle en sonunda memleketim olan Mersin'de kalmaya karar verdim'' dedi.

"ÖRNEK OLSUN DİYE GÜZEL TÜRKÇE KONUŞUYORUM"

Zabıtaya verdiği kibar yanıtlarla Türkiye 'de gündem olduğu anımsatılan Kılıçkını, ''İnsanlara örnek olsun diye güzel Türkçe konuşuyorum. Hatasız kelimeler kullanmaya gayret gösteriyorum. İyilikten başka güzellik düşünmüyorum'' diye konuştu.

"ÖLÜNCE BENİ BURAYA GÖMSÜNLER DİYORDUM"

Ordu'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu kaydeden Kılıçkını, ''Ordu'yu özleyeceğim. Ben bile 'burada ölürsem şu yeşillikler içerisinde beni gömün' diyorum. Memleketim, yazın ateş gibi yanıyor, çok sıcak oluyor. Ama burada kendime göre eş bulamadım. Eş bulamayınca kızımla birlikte memleketime gitmeye karar verdim. Memleketimde bana ufak tefek kiralık ev bulacaklar. Buradaki eşyalarımı kargoyla alıp, Mersin'e götüreceğim'' dedi.

"HİLMİ GÜLER KİBAR VE ASİL BİR İNSAN"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür eden Kılıçkını, ''Buradaki memur arkadaşlar sağ olsunlar geldiler, ilgilendiler. Herhangi bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. Tek yaşadığım için bazen yemeğimi yaparken erzak lazım oluyor. Onu alıp, bana getirdiler. Hilmi Güler başkanımıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Kibar ve asil bir insan. Olgun bir insan. Ne mutlu öyle insanlara, öyle insana'' diyerek teşekkür etti.

Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Naifliğiyle Türkiye’nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu’da kalacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Zabıta, Mersin, Ordu, 3. Sayfa, Güncel
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Yorumlar (2)
CAMCI16:KRAL DEDEM, ADAMSIN.
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O KADAR LEN...:yobazlara bu amacada kapak olsun
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3. Sayfa Manşet

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