Haberler » Güncel » Türkiye'nin gündemine oturan 'o' kargo sahibine teslim edildi - Haber

Türkiye'nin gündemine oturan 'o' kargo sahibine teslim edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde PTT'ye gelen ve adres kısmında yazan 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' yazısı ile görevlileri şaşkına çeviren o kargo sahibine teslim edildi.

06.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:05 Türkiye'nin gündemine oturan 'o' kargo sahibine teslim edildi
'nin ilçesinde PTT'ye gelen ve adres kısmında yazan 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' yazısı ile görevlileri şaşkına çeviren o kargo sahibine teslim edildi. Kargonun sahibi 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu adresi bilerek kendisinin 'kargo görevlilerinin bulup bulamayacaklarını' denemek için yazıldığı ortaya çıktı.
Buldan ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay, adeta 'bir adres bu kadar' açık olabilirdi dedirtti. Buldan PTT'ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri önce şaşırttı sonra güldürdü.
Ankara 'dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman Semizoğlu'na içerisinde kitaplar olan bir kargo gönderildi. Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler adres olarak 'köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var" yazısını görünce gözlerine inanamadı. Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı.
GÜLÜMSETEN TESLİMAT
Mahalle, cadde ve sokak ismi olmamasına rağmen adresi bularak PTT görevlileri kargoyu Buldan Bozalan Mahallesi'ndeki sahibine teslim etti. Olayın ardından PTT'den yapılan yazılı açıklaması ise "En yaygın iş yeri ağı ile ülkemizin dört bir yanına özveri ile hizmet götüren PTT'nin, gönderileri her şartta teslim etmesi memnuniyetle karşılandı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak ismi olmamasına rağmen kargo paketi PTT postacıları tarafından teslim edildi. Her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, hiçbir zor şarttan etkilenmeden gönderileri alıcılarına ulaştıran PTT görevlileri, gülümseten teslimat sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verildi.
"BRAVO PTT'YE"
Kargonun teslim edilmesinin ardından PTT Buldan Şube Müdürü Tahsin Çokal, 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Çokal'ın, Semizoğlu'na yönlendirdiği 'neden böyle bir adres yazdın' sorusuna verdiği "Bu adresi PTT böyle bulabilecek mi? diye merak ettim o yüzden yazdım. Onlarda bulmuş, bravo PTT'ye" yanıtı ise herkesi güldürdü.
Adressiz kargoyu sahibine teslim eden PTT ise büyük bir başarı gösterdi.
(İbrahim Acıkara/İHA)

Denizli, Sincan, Buldan, PTT, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:56   İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi - Haber
13:56   Nevşehir'de "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışma başlatıldı - Haber
13:56   Pursaklar'da "Pursaklar Yaşam Merkezi" hizmete girdi - Haber
13:56   Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü - Haber
13:52   Crystal güzellik merkezi şehit çocukları yararına düzenlenen festivale katıldı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 14:03:10