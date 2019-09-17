Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında yeni gelişme! Duruşmaya 2 yeni tanık dahil oldu

3 cinayet, tecavüz ve işkenceyle suçlanan Palu ailesi, Kocaeli Adliyesi'nde 3. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmaya iki yeni tanık dahil oldu. Tüm aile üyelerinin hazır bulunduğu duruşmada koruma altında bulunan baba Harun Palu için zorla getirilme kararı çıkarılmıştı. Baba Harun Palu da duruşmada tanık olarak dinlenecek.

"KARDEŞİM MELİKE'Yİ CAMDAN ÇEKEMEMİŞTİM"

Melike'nin kardeşi Meryem'in oğlu Recep de tanık olarak dinlenecek. Kayıp Meryem Tahnal'ın oğlu Recep, "Ben kaçtım ama gücüm olmadığı için kardeşim Melike'yi camdan çekemedim" itirafında bulunmuştu. Recep'in bu ifadesi herkesi derinden etkilemişti.

NE OLMUŞTU?

Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.

Meryem Tahnal

Programdaki tartışmaların odağında ise Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael yer alıyor.

Havva Palu'nun kızı, kayıp Meryem Palu'nun kız kardeşi Emine Ustael ile evli olan Tuncer Ustael hakkında programın yayınları sırasında bir dizi çok ciddi iddia ortaya atıldı.

Programa katıldıktan sonra Ustael hakkında iki çocuğunun Sosyal Hizmetler tarafından alınmasıyla sonuçlanan ve çocuklarda fiziksel şiddet ile istismar izleri tespit eden bir psikologun çıkardığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Katıldığı ilk yayının ardından tutuklanan Ustael, beş günlük hapis cezasını yattıktan sonra tahliye edildi ve programa katılmaya devam etti.

Ustael'in 2008 yılından önce Başakşehir'de bir sitede apartman görevlisi olarak görev yaptığı ancak son kullanma tarihi geçmiş gofretlerin etiketlerini değiştirerek, yeniden piyasaya sürdüğünün ortaya çıkmasının ardından görevine son verildiği belirtildi.

Programı arayan ve kendilerini aileyi bir şekilde tanıyan kişiler olarak tanıtanlar, Tuncer Ustael'in kayıp baldızı Meryem Tahnal'a şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini öne sürdü.

Ustael'in kendi eşine de şiddet uyguladığı da öne sürülen iddialar arasında. Ancak Emine Ustael eşinin kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Tuncer Ustael ve Emine Ustael

Ayrıca, Mayıs 2008'de annesinin yanından kaybolan ve 20 dakika içerisinde polis tarafından bulunan Tuncer Ustael'in oğlunda ve Ağustos 2008'de evden kaçan Meryem Tahnal'ın oğlunda da cinsel istismar izleri tespit edildi.

Meryem Tahnal'ın oğlu, o dönemde polise verdiği ifadede kendisine yönelik cinsel tacizin eniştesi Tuncer Ustael ve dayısı İsa Palu tarafından yapıldığını söyledi.

Bununla birlikte söz konusu iki dosya birleştirilmedi. Ustael'in oğlu aileye geri verilirken, Meryem Tahnal'ın oğlu ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na sevk edildi. Meryem Tahnal'ın oğlu 2008 yılından bu yana devlet korumasında bulunuyor.

Meryem Tahnal'ın oğlu da programa katılarak, kız kardeşi kayıp Melike ile Tuncer Ustael tarafından aç bırakıldıklarını ve şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Ustael ile ilgili ayrıca bir dönem muska yazmak ve büyü yapmak gibi faaliyetlerde bulunan ve kendisini "hoca" olarak tanıtan bir kişi olduğu yönünde de iddialar ortaya atıldı. Ancak cinayetle suçlanan Tuncer Ustael, iddiların kendisine kurulan komplo olduğunu savunuyor.