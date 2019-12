Türkiye'nin gururu olan dünya şampiyonu özel öğrencilerle cimnastik yaptı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli bireylerle cimnastik yapan dünya şampiyonu İbrahim Çolak, engelli vatandaşların sevincine ortak oldu.Aliağa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü özel bir programla kutladı. Aliağa Gençlik Merkezi'nde, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu. Programa, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Bayar, özel eğitim öğrencilerinin aileleri ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında altın madalya ile dünya şampiyonu olan Aliağalı milli sporcu İbrahim Çolak da katıldı. Çolak, program boyunca özel eğitim öğrencilerinin neşesine ortak oldu. Aliağa Gençlik Merkezi özel eğitim sınıfında eğitim gören otizmli çocukların şiir dinletileri, parkur gösterileri ve milli sporcu İbrahim Çolak ile yaptıkları cimnastik hareketleri izleyenlerden büyük alkış aldı."Bizler sevgiyle tüm engelleri aşacağız"En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "İnsanı insan yapan uzuvları ya da zihni değildir; insanı insan yapan kalbidir. Bizler sevgiyle tüm engelleri aşacağız. Bugünün özel olmasının sebebi bugünün sadece Dünya Engelliler Günü olması değil. Bugün çocuklarımla birlikteyim. Onlarla geçirdiğim her an benim için çok özel. Çocuklarımıza, çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitmenlerimize, engelli kardeşlerimizin sorunlarına sahip çıkmaya çalışan Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile anne ve babalara çok teşekkür ediyorum" dedi.Şampiyon sporcu: "Cimnastik hareketleri yapmak benim için gurur verici"Sevgi ve saygının tüm engelleri kaldırdığını ifade eden şampiyon sporcu İbrahim Çolak da, "Etkinlikte bulunuyor olmam beni çok mutlu etti. Onlarla birlikte olmak, birlikte cimnastik hareketleri yapmak benim için gurur ve mutluluk verici oldu. Yaptıkları gösterilerle her şeyi yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Hepsini çok başarılı buldum. Bu güzel etkinliği bizlere yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.Eğlenceli görüntülerin yaşandığı kutlama programında otizmli çocukların aileleri, engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Yaklaşık bir saat süren program 10. Yıl Marşı, pasta kesimi ve çocuklara hediye dağıtımı ile son buldu. - İZMİR