Türkiye'nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde

TÜRKİYE'nin sınırlarını terör örgütlerinden temizleyerek güvenli bölge oluşturmak için gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde son bir ayda, PKK/PYD-YPG'li teröristler tarafından bombalı araçlarla 9 saldırı düzenlendi. Üç bölgede yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 92 sivil öldü, 171 kişi yaralandı. DHA'ya bilgi veren güvenlik kaynakları, terör örgütünün Türkiye 'nin güvenli bölge oluşturmaya çalıştığı bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Telabyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da Suriyeli vatandaşlara huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak için çalışmalar sürdürülüyor. Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin zulmünden kurtarılan siviller, güven içerisinde yerleşim birimlerine yeniden dönmeye devam ediyor. Bu saldırıların önüne geçmek için TSK ve SMO güçleri terörden temizlenen bölgelerde sıkı güvenlik önlemlerini alıyor. Terör örgütü mensuplarından temizlenen bölgede ise Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan alt yapı, ulaşım, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlar giderilmeye çalışılırken, vatandaşların güvenli bölgelere dönüşleri ise hızlandırılıyor. Terör örgütü YPG/PYD-PKK ise bombalı saldırılarla bölgelere geri dönüşün engellenmesini hedefliyor. Suriye'de yalnızca Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde sağlanan insani yaşam koşulları, huzur ve güven ortamının bozulması için bombalı saldırılar yapan terör örgütü, huzursuzluk ve korku salma amacını güdüyor. Terör örgütü bölgede kaos ortamı oluşturmak için özellikle kalabalık sokaklar ve pazar yerlerinde bombalı araçlarla saldırılar düzenliyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde son bir ayda, PKK/PYD-YPG'li teröristler tarafından bombalı araçlarla 9 saldırı düzenlendi. Üç bölgede yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 92 sivil öldü, 171 kişi de yaralandı.

GÜVENLİK KAYNAKLARI DHA'YA BİLGİ VERDİ

DHA'ya bilgi veren güvenlik kaynakları, yapılan saldırıların temel amacının Türkiye'nin teröristlerden temizleyerek, güvenli bölge oluşturmaya çalıştığı harekat bölgelerini istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini bildirdi. Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin işgali altındaki bu bölgeler Türkiye'nin askeri harekatlarından sonra, tuzaklanan bombalardan temizlenip, güvenli hale getiriliyor. Daha sonra alt ve üst yapı çalışmalarıyla hayatın normale dönmesi amacıyla gerekli çalışmalar yürütülüyor. Ardından o bölgede yaşayan farklı etnik kimliklerden seçilen temsilcilerle yerel meclisler oluşturularak, sağlık, eğitim ve adli hizmetlerin verilebilmesi sağlanıyor. Bu süreçte, terör örgütünden kaçarak Suriye'nin farklı bölgelerine ve Türkiye'ye giden insanlar evlerine geri dönme fırsatı buluyor. Teröristlerin bu bölgelerde hayatın normale dönmesini engellemek amacıyla özellikle bu bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

'TERÖRİSTLER BAŞARAMAYACAK SURİYE HALKI EVLERİNE DÖNECEK'

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, terör örgütü YPG/PKK'nın Resulayn ve Tel Abyad başta olmak üzere Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla masum insanları, doğrudan halkı hedef aldığını belirtti. Temmo terör örgütün PKK/PYD-YPG'nin saldırılarının Suriye halkının evlerine geri dönmesini engelleyemeyeceğini belirterek, şunları söyledi: "

Terör örgütü PKK/YPG'nin iki amacı var. Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde güvenlik yok görüntüsü vermek istiyorlar. Suriye halkı geri dönemesin istiyorlar. Ancak Türkiye'deki Suriyelilerin hepsi Suriye hasreti ile dolu. Şehrine geri dönmek istiyor. Çok uzun zamandır Türkiye'de mülteci olarak yaşıyor. Ben biliyorum ki çok fazla aile geri döndü, birçoğu da geri dönecek. Onların yaptığı insanlık değil, bu şerefsizlik, terör. Ama millet şehrine Suriye'ye geri dönecek. TSK ve Suriye Milli Ordusu terör örgütünü mahvedecek."

'HALK DÖNMEYE DEVAM EDİYOR'

Tel Abyad ile Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırılarının bilinçli yapıldığını ileri süren Suriyeli öğretmen Saad Şwış, "Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde gerçekleşen bombalı saldırıların tek hedefi, burada daha önce yaşayan halkın korkup evlerine geri dönmesini engellemek. İnsanlar evlerine, iş yerlerine, topraklarına geri dönmesinler diye bu hain saldırıları bilinçli yapıyorlar" dedi. Ancak bu saldırıların hedefine ulaşmadığını söyleyen Şwış, "Halk artık Tel Abyad'a dönmeye devam ediyor. Suriye topraklarında sınır çizmek isteyenlere orayı ayrıştırmaya isteyenlere karşı Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı oraya huzur getireceği bir kanıtıdır. Bu yüzden bizler Türkiye'nin yanındayız. Bu bölgelere huzur ve güvenin gelmesiyle birlikte elbette ki kendi topraklarıma dönmek istiyorum. Çünkü bir öğretmen eğitim vermeyi sürdürmeli, bir sağlıkçı, bir doktor oranın sağlığını düşünmeli. Bir tarımcı oranın tarımını düşünmelidir. Kendi işimizi, kendi evlatlarımızla topraklarımızda kaldığımız yerden hayatımıza devam etmek bizleri mutlu edecektir" diye konuştu.

- Şanlıurfa