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Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik.

02.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:06Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2020 yılı Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle 2020 yılı hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile Hac Protokolü imzaladı. Protokolle için belirlenen hac kontenjanı 3 bin 430 kişi arttırılarak, 83 bin 430'a yükseltildi. Suudi Bakan bin Tahir Benten ile yapılan görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler de değerlendirildi. 2020 yılı hac organizasyonunun her koşulda rahat ve huzurlu gerçekleşmesini temenni eden Erbaş, kontenjan arttırma müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Erbaş yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Hac, Güncel

Kaynak: İHA

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