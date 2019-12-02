Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430 oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, haca gideceklerin sayısını açıkladı. Erbaş 2020 hac kontenjanının 3 bin 430 kişi arttığını belirterek toplam sayının 83 bin 430 olduğunu söyledi.

ÖN BAŞVURULAR DİYANET'İN SİTESİNDEN YAPILACAK

Kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinden ön başvurularını yapabilecekler.

Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Ancak hem ön kayıt hem de ön kayıttan sonra hacı adaylarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor.