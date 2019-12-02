Haberler » Güncel » Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430 oldu - Haber

Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430 oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik" dedi.

02.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:39

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, haca gideceklerin sayısını açıkladı. Erbaş 2020 hac kontenjanının 3 bin 430 kişi arttığını belirterek toplam sayının 83 bin 430 olduğunu söyledi.

ÖN BAŞVURULAR DİYANET'İN SİTESİNDEN YAPILACAK

Kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinden ön başvurularını yapabilecekler.

Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Ancak hem ön kayıt hem de ön kayıttan sonra hacı adaylarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor.

Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430 oldu

Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09 Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3 - Haber
17:08 Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kamerada - Haber
17:08 Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Haber
17:08 Öğretmenin şikayet ettiği okul müdürüne idari ve adli soruşturma - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
17:03 Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:55 Dünyanın farklı ülkelerinden nadir bulunan tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor
21:22 Ekmekte pes dedirten skandal! 17 lira ucuz diye yemlik buğday kullanılıyor
2.12.2019 17:17:06