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Türkiye'nin hac kontenjanı arttı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 yılı hac kontenjanının 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430 olarak güncellendiğini açıkladı.

02.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:48Türkiye'nin hac kontenjanı arttı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 yılı hac kontenjanının 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430 olarak güncellendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

9 OCAK'TA ÇEKİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlar için ön kayıtları 11 Kasım'da başlatmıştı. Ön kayıtlar, 13 Aralık tarihine kadar 'www.hac.gov.tr' adresinde yayınlanan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. ?2020 yılı hac kurası ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.



Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Twitter, Hac, Güncel

Kaynak: DHA

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