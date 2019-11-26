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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.

26.11.2019 23:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:13
'nin Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği yolları ele alındı.
Büyükelçi İrfan Neziroğlu, kabulün ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirip projeleri canlandırma gayreti içindeyiz. Sayın Burhan ile görüşmemiz çok verimli geçti. Savunma, eğitim, sağlık, tarım, madencilik ve turizm alanlarındaki iş birliklerini ele aldık. Projelerimiz hakkında kendisini bilgilendirdik. Sudanla çok güçlü tarihi bağlarımız olduğuna değindik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan'ı çok önemsediğini ilettim kendilerine." dedi.
"Burhan, Türkiye'nin desteğinden son derece memnun"
Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın Türkiye'nin desteğinden son derece memnun olduğunu ilettiğini belirten Neziroğlu, "Burhan, sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerini son derece takdirle karşıladığını, büyükelçiliğimizin ve devletimizin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Kendisini de bir vesileyle Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacağımızı ilettim." diye konuştu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bugüne kadar sonuçlandırılamayan pilot çiftlik projesini görüştüklerini, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini anlatan Neziroğlu, bu konuda arazi tahsisini beklediklerini, Burhan'ın görüşme sırasında sürecin hızlandırılmasını talimatını verdiğini kaydetti.
Türkiye-Sudan ilişkilerinin özellikle Sevakin Adası ile ilgili zaman zaman speküle edildiğini belirten Neziroğlu, "Bizim burayı bir turizm cazibe merkezi haline getirmeyi istediğimizi kendisine ilettim. Sosyal medyada bu konu çokça speküle edildi. Kendisi de konuya son derece vakıf. Bunları ilerleyen zamanlarda tekrar ele alacağız." dedi.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

İrfan Neziroğlu, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel

Kaynak: AA


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