Türkiye'nin hastane yatağı kapasitesi kaç? Kişi başına kaç yatak düşüyor?
Türkiye’nin yatak sayısı 20 yılda yüzde 60 arttı ancak dünyadaki 47 ülke içinde hastane yatağı kapasitesinde 38'inci sırada bulunuyor. Türkiye’de 100 bin kişiye 281 yatak düşüyor.
16.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:19
Yeni tip koronavirüs Covid-19 tüm dünyaya hızla yayılırken Avrupa 'da on binlerce insan hastanelere kaldırıldı. Gözler ülkelerin sağlık altyapılarının ne kadar yeterli olup olmadığına çevrildi. Bunlardan birisi de hastanelerin yatak kapasitesi. Peki, Türkiye 'deki hastanelerde kaç yatak bulunuyor? Kişi başına düşen yatak sayısı kaç? Diğer ülkelerde durum ne?
Türkiye'nin yatak kapasitesi 231 bin
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Türkiye'nin hastane yatağı kapasitesi 231 bin 193. Bunlardan 139 bin 651'i Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, 42 bin 66'si üniversite hastanelerinde ve 50 bin 196'sı ise özel hastanelerde bulunuyor.
Türkiye'nin yatak kapasitesi 231 bin
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında Türkiye'nin hastane yatağı kapasitesi 231 bin 193. Bunlardan 139 bin 651'i Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, 42 bin 66'si üniversite hastanelerinde ve 50 bin 196'sı ise özel hastanelerde bulunuyor.
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Kaynak: Euronews.com
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