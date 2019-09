Türkiye'nin hawking'i artık üniversiteli oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ' Türkiye 'nin Hawking'i olarak anılan SMA Tip-2 ve skolyoz hastası ve yüzde 96 bedensel engelli Neptün Yılmaz (20), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fizik Bölümü İngilizce programına kaydını yaptırdı.Neptün Yılmaz, okul kaydını yaptırdıktan sonra kentten ayrılmadan annesi Nilcan Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer tarafından ilgiyle karşılanan Neptün Yılmaz kısa bir sohbet yaparak, hedeflerini açıkladı. Başkan Seçer de Neptün'e eğitim hayatı boyunca destek sözü vererek, fizik alanında da çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Neptün'ün sıra dışı çalışmalar yapacağına inandığını ifade eden Seçer, "Neptün için Hawking'e benzediğini söylüyorlar. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Bizler de elimizde gelen desteği kendisine sağlayacağız. Diğer taraftan manevi desteğe de ihtiyacı var. Sürekli iletişim halinde olacağız" dedi.Seçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de çağrıda bulunarak, "Neptün kızımız İzmir'e gidiyor. Onu kendisine emanet ediyoruz. Kendisi ile de bu konuda iletişime geçeceğim ve sevgili başkanımızdan Neptün ile ilgilenmesini rica edeceğim. Artık Neptün sevgili Başkanımız Tunç Soyer'e emanet olacak" diye konuştu.2 yıl önce Erciyes Üniversitesi ve Kozmik Anafor Derneği tarafından düzenlenen '2,5 Dakikada Ne Bilim Yarışması'nda, 'Evrenin oluşumu' adlı sunumuyla Türkiye 3'üncüsü olan Neptün Yılmaz da ziyaret sonrası yaptığı konuşmada, "Çocukluğumdan beri astronomi ve fiziğe karşı ilgim vardı. Evrenin nasıl oluştuğunu ve bir da karanlık maddeyi merak ediyorum. İleri de başarılı bir bilim kadını olmak istiyorum. Karanlık deliğin ne olduğunu merak ediyordum, sonrasında büyük patlama teorisini araştırmak istedim. Astronomi ile ilgili kitaplarım vardı, ilk orada okudum. Ondan sonra daha detaylı araştırma yapmak istedim. Merakım böylelikle başladı. Büyük patlamadan çok küçük bir noktadan bu kadar büyük bir evrenin oluşması benim ilgimi çekmişti. Hawking benzetmesinden dolayı çok mutlu oldum, gururlandım" diye konuştu. Anne Nilcan Yılmaz (44), kızının bu dünyada başıma gelebilecek en güzel şey olduğunu kaydederek şunları söyledi:"Neptün, çok özel ve güzel bir çocuk. Onun annesi olduğum içinde ona annelik yapma şansına sahip olduğum içinde çok mutluyum, gururluyum. Herkese nasip olmaz böyle bir şey. Ne mutlu bana ki Neptün'ün annesiyim. Kızım, araştırmayı, okumayı seviyor. Fizik, bilim, astronomiye çok yoğun bir ilgisi var. Bu doğrultu da yarışmaya katıldı. Ne mutlu bize ki orada da bir ödül aldı. Çok mutlu olduk, sevindik, gurur duyduk. Muhteşem bir duygu bunu kelimelerle anlatamam."'BEN SEÇİLMİŞ BİR ANNEYİM'Nilcan Yılmaz, özel çocuklara nasip olmanın herkese nasip olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çok zor ama bir o kadar da muhteşem bir şey, böyle güzel çocuklara annelik yapmak. Bana göre, böyle bir çocuğa annelik yapmak, ben kendimi seçilmiş olarak hissediyorum. Böyle çocukları olan insanlar eve kapanmasınlar, hayata küsmesinler. Herkesin ne kadar yaşamaya, her şeyi tatmaya hakkı varsa onların da en bizim kadar yaşamaya tatmaya hakları var. Ben kızımı hiçbir şeyden mahrum etmemeye çalıştım. Yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. Bunun içinde çok mutluyum, iyi ki yapmışım, yapmaya da devam edeceğim. O yüzden herkes nasıl yaşıyorsa özel çocukların da bunu yaşamaya hakları var. Hayata küsmesinler, eve kapanmasınlar. Eğitimlerini alsınlar, eğlensinler. Herkesin yapabileceği her şeyi yapsınlar."- Mersin