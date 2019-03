Türkiye'nin Her Bir Metrekaresi İçin Mücadele Vermek Zorundayız"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Attığımız bir oy, 'Terör örgütüne sırtımızı dayadık' diyenleri, Türkiye'nin belediyeler aracılığıyla yönetim mekanizmalarından uzak tutacak. Bu ülkenin kaderi için karanlık emeller güdenlerin, kapalı kapılar arkasında oyunlar kuranların, '3-5 oy fazla gelsin' diye buna göz yumanların istediğine asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.Bursa'nın Mudanya ilçesinde girişimci kadınlarla bir araya gelen Karaaslan, Türkiye'de geçmişte hakim olan ideolojik belediyecilik anlayışını bugün de hakim kılmaya çalışanlar olduğunu söyledi.Belediyecilik anlayışının temelinde millete hizmet olması gerektiğini belirten Karaaslan, "Her şehri Allah'ın bir emaneti olarak görüyoruz. Bize verilen bu emaneti en yükseklere taşımanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.Şehirlerin ortak yaşam alanı olduğunu, bu alanın geleceğinin birlikte tayin edilmesi gerektiğini kaydeden Karaaslan, bu bakış açısıyla birlikte yönetme idealini ortaya koyduklarına dikkati çekti.Karaaslan, "Türkiye kavgadan, çatışmadan, agresif siyasetten çok yoruldu. Biz bu kamplaşmayla çok uzun yıllar kaybettik. Bugün geldiğimiz noktada özellikle ilçelerden başlayarak illerde ve büyükşehirlere kadar artık ortak akılla yöneteceğimiz bir şehir yönetimi istiyoruz." ifadesini kullandı.Yeni yaşam alanları oluştururken "kadın dostu şehir" konusunda çok iddialı ve itinalı olduklarına değinen Karaaslan, şunları kaydetti:"Çocuklarımızı hayata hazırlarken istiyoruz ki onlar bu şehri yaşamaktan mahrum kalmasın. O yüzden çocuklara yönelik çok önemli projelerimiz var. Engellilerimiz, benim özellikle üzerinde çok yoğun olarak çalıştığım bir alan. Şehirlerimizi her yönüyle tüm engel grupları açısından erişilebilir hale getirmeyi taahhüt ettik ve bunu tamamlayacağız. Diğer taraftan şehri birlikte paylaştığımız sadece sokak hayvanları değil, bütün canlılara ve çevreye karşı duyarlı ama ondan öte şehri seven, koruyan, şehri beş yıl sonraya birlikte taşıyacak olan, az önce saydığım kadrolar kadar aslında biziz, hepimiziz.""Yüzyıl önce başlayan mücadele bugün hala devam etmekte"Bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını vurgulayan Karaaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yüzyıl önce başlayan mücadele bugün hala devam etmekte. Cepheler, silahlar, belki teknolojiler değişti ama mücadelemiz devam ediyor. O yüzden mücadele devam ederken, bugün bizlerin aldığı tarihi sorumluluk çok önemlidir. Omuzlarımızdaki tarihi sorumluluğun hakkını vermek çok önemlidir. Birileri birilerinin arkasına saklanarak, görünür olmayarak, belediye meclis üyelikleriyle birlikte terör örgütlerine yakınlıklarını güya gizlediklerini zannederek, bu yapıların içine girmeye çalışırken, biz, Türkiye'nin her bir metrekaresi için mücadele vermek zorundayız. Çünkü biz, aziz şehitlerimizin emanetini taşıyoruz."Karaaslan, atılan bir oy ile sadece belediye başkanı ya da meclis üyesi seçilmeyeceğine dikkati çekti.Her bir oyun büyük önemi olduğunu anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:"Attığımız bir oy, 'Terör örgütüne sırtımızı dayadık' diyenleri, Türkiye'nin belediyeler aracılığıyla yönetim mekanizmalarından uzak tutacak. Bu ülkenin kaderi için karanlık emeller güdenlerin, kapalı kapılar arkasında oyunlar kuranların, '3-5 oy fazla gelsin' diye buna göz yumanların istediğine asla fırsat vermeyeceğiz. Onları biz biliyoruz, siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Mikrofonlar açık unutulduğunda neler konuştuklarına şahitlik ettiniz. Salonu coşturmak ve alkış almak için ağzından çıkanı kulaklarının duymadığını da izlediniz. Bugün hala açıklamaları devam etmekte, 'Biz aday göstermedik ama listeleri, belediye meclis üyeliklerini birlikte hazırladık' diyecek kadar açık açık bütün maskeler düşmüş durumda. O yüzden sorumluluğumuz çok büyük."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan daha sonra Bursa'nın Tarihi Hanlar Bölgesi'nde esnafı ziyaret etti.