Türkiye'nin İhracat Şampiyonları açıklandı

Kastamonu Entegre, Sektöründe Zirveyi Elden Bırakmıyor

2017 yılında 107 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek 131. sırada bulunan şirket, 2018 yılında 139 milyon dolar ihracat rakamı ile listede 111. sıraya yükselerek ağaç bazlı panel sektöründeki ihracat liderliğini korudu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiği "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı" araştırma sonuçları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı. 2018 yılının ihracat rakamlarını kapsayan araştırmaya göre ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, 139 milyon dolar ihracat rakamı ile en fazla ihracat yapan 1.000 şirket listesinde 111. sırada yer aldı.2017 yılında 107 milyon dolar ihracat rakamı ile 131. sırada yer alan şirket, 2018'deki performansını yüzde 29 arttırarak, ağaç bazlı panel sektöründeki ihracat liderliğini korudu.

Son yıllarda ihracatta hedef büyüttüklerini ve stratejik önceliklerinin daralan iç piyasayı dengelemek için yurtdışı pazarlardan elde edilen ciroyu arttırmak olacağını vurgulayan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Türkiye'de yaptıkları üretimin %25-30'unu ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti. Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: "MDF, yonga levha, laminat parke, kapı paneli olmak üzere ürün bazlı baktığımızda dünyanın ilk 4 üretici içerisinde yer alan ve dünya laminat parke üretiminde %6 pazar payına sahip bir Türk şirketi olarak, Amerika'dan Çin'e 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son yıllarda ihracat potansiyelimizi arttırmaya, yurt dışında büyümeye ve inovasyona hız kazandırdık. Bu çalışmalarımızla Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ihracat yükselişine katkı sağlayan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz."

Yıldız, yeni tesislerin üretime başlaması ile birlikte, toplam satış gelirinin %60'ını yurt dışı operasyonlardan ve Türkiye'den yapılan ihracattan gelmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.