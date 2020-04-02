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Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

02.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:08
Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.
Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul , İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.
Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.
Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.
Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:
Adana 197 Edirne 89 Malatya 49
Adıyaman 26
Elazığ 9
Manisa 65
Ağrı 29
Erzincan 17
Mardin 34
Aksaray 4
Erzurum 86 Mersin 9
Amasya 24
Eskişehir 83
Muğla 43
Ankara 712
Gaziantep 37
Muş 11
Afyon 11
Giresun 61
Nevşehir 18
Antalya 95
Gümüşhane 12
Niğde 3
Ardahan 5
Hakkari 2 Ordu 73
Artvin 15
Hatay 22 Osmaniye 31
Aydın 12
Iğdır 25
Rize 88
Balıkesir 87
Isparta 268 Sakarya 207
Bartın 8
İzmir 853
Samsun 112
Batman 7
İstanbul 8852 Siirt 32
Bayburt 18
Kahramanmaraş 15
Sinop 31
Bilecik 5
Karabük 10
Sivas 67
Bingöl 8
Karaman 12
Şanlıurfa 11
Bitlis 22
Kars 25
Şırnak 3
Bolu 6
Kastamonu 13
Tekirdağ 101
Burdur 2 Kayseri 109
Tokat 80
Bursa 135
Kırıkkale 22
Trabzon 74
Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6
Çankırı 13
Kırşehir 4 Uşak 38
Çorum 29 Kilis 16
Van 26
Denizli 81 Kütahya 5
Yalova: 46
Diyarbakır 26
Konya 584
Yozgat 13
Düzce 21
Kocaeli 410
Zonguldak 112
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Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel
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