Türkiye'nin İlk 8k Belgeseli Yayınlanıyor (2)

FATİH TÜRKYILMAZ - Belgesel Yapımcısı ve Yönetmen Coşkun Oğuz Namlı Türkiye 'nin ilk 8K çözünürlükle çekilen belgeseline ilişkin, "Belgeselde, bulutların üzerinden gün batımı, şelaleler, dağlar, tepeler ve vadilerin hızlandırılmış görüntüsü bulunuyor. İç Anadolu, Akdeniz Karadeniz bölgelerinde çekimler yaptık." dedi.Namlı, AA muhabirine 8K çözünürlüğün ilk örneği olan "Al Gözüm Seyret" belgeselini ve çekim sürecini anlattı.8K görüntü teknolojisinin mevcut formatların en gelişmişi olduğunu vurgulayan Namlı, şu bilgileri verdi:"Tüplü televizyonlardaki SD yayın yaklaşık 0,3 megapiksele denk geliyordu. HD yayına geçtik, bu da kabaca 2 megapikseldi. 2015 yılında, 4K yayınla 8 megapiksele yükseldi ve her seferinde detaylar daha fazla arttı. 8K teknolojisinde ise her bir görüntü 32 megapiksel, dolayısıyla insanların saç tellerinden, kelebeğin kanadındaki bütün tüylerden, bütün detayları gösteren muhteşem bir görüntü kalitesi. Bu teknoloji futbol maçlarında, belgesellerde ve bunun gibi birçok alanda kullanılabilir."Namlı, Türksat 8K kanalında yayınlanacak "Al Gözüm Seyret" belgeselinin Türkiye'nin ilk 8K belgeseli olduğuna dikkati çekerek, belgeselin çekim sürecini şöyle anlattı:"Türkiye'nin ilk 8K belgeselinde coğrafi temaları ve Anadolu'nun güzelliklerini ön plana çıkarttık. Bu belgesel 4 bölümden toplamda 14 dakikalık bir film. Belgeselde, bulutların üzerinden gün batımı, şelaleler, dağlar, tepeler ve vadilerin hızlandırılmış görüntüsü bulunuyor. İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde çekimler yaptık.8K görüntü kalitesinde detayın artmasıyla birlikte rengin de hassasiyeti ortaya çıkıyor. Bir filmin içine girmişsiniz gibi izleyiciye hissettiriyor. Tabii ki şu an 8K televizyon ülkemizde yayılmadığı için izleyiciler bunu göremeyecek ama Türksat 8K kanalının dünyaya yayın yapıyor olması bu belgeselle ülkemizin tanıtılmasına bir nebze fayda sağlıyor."Belgesel Yapımcısı ve Yönetmen Coşkun Oğuz Namlı, TRT 4K kanalı için "Anadolu'nun Işıkları", "Nefes Alan Topraklar" gibi pek çok belgesele imza attığını belirterek, Türksat 8K kanalında da Anadolu'dan görüntülerin yer almasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.Dünyada ilk 8K yayını Türksat'tanTürksat Teleport ve TV Yayın Direktörü Hüsamettin Demirel ise dünyada 32 APSK'lı modülasyona sahip ilk ve tek yayının Türksat 8K olduğunu söyledi.Demirel, 8K teknolojisinin HD görüntünün 16 katı çözünürlüğe sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:"HD görüntü yaklaşık 2 milyon piksellik bir yayın formatıyken 8K, 32 milyon piksellik yüksek çözünürlüklü bir yayın formatı. Evlerimizdeki televizyon boyutları her geçen gün biraz daha büyüyor, yüksek çözünürlük bize ekran büyüse bile görüntüye yakından baktığımızda dağılmamasını sağlıyor. Diğer avantajı da görüntüdeki detayları daha net bir şekilde görebiliyoruz. Eminönü 'nde balık tutan bir vatandaşın oltasındaki ipi ya da bir dalganın hareketini 8K çözünürlükte net bir şekilde görebilirsiniz."Ultra HD 4K yayında da Türkiye'nin dünyada öncü ülkelerden biri olduğunu anlatan Demirel, "4K sürecinde şunu gördük; ülkemizin bu teknolojiye erken girmesi, milli firmaların, yerli paydaşların, yerli teknoloji üreticilerinin bu alanda yerli ürünleri uluslararası firmalara yakın bir zamanda üretmelerini sağladı. Yerli video oynatıcı üreten bir firmamız o günkü koşullarda dünyada tek firma varken yerli bir oynatıcı üretmiş oldu. O oynatıcı şu an TRT 4K ve diğer 4K yayın yapan yerli ve uluslararası kanallar tarafından kullanılıyor." şeklinde konuştu.Demirel, 4K teknolojisi için yerli televizyon üreticilerinin biraz geç kaldığını hatırlatarak, 8K görüntü teknolojisini test etmeye erken bir zamanda başlamalarının Türkiye'yi bu alanda dünyada öncü ülkelerden yapacağını söyledi."İthal etmek yerine ihraç eden olmak için erkenden başladık"8K yayını gerçekleştirirken kodlayıcı olarak yine yerli üretim kodlayıcıları kullanıldığına dikkati çeken Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:"İçerik olarak da yerli içerik sağlayıcılarının Anadolu'nun güzelliklerini sunduğu çekimleri yayınlıyoruz. Dolayısıyla yerli paydaşları şimdiden bu en üst düzey yayın teknolojisine adapte edip, bu ürünleri uluslararası firmalarla rekabet edecek noktaya getirmeyi hedefliyoruz.Erken bir zamanda bu yayına girmemizin nedenlerinden birisi de bu teknoloji dünyada yaygınlaştığında bu teknoloji ile ilgili ürünleri ithal etmek yerine kendi yerli ürünlerimizin ülkemizde satılması ve hatta yurt dışına bunların ihraç edilmesidir."Uydudan gelecek yayının son kullanıcıya ulaşmasının ise 2-3 ay içinde gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade eden Demirel, televizyonların şimdilik 8K görüntüyü çözecek yeterli donanıma sahip olmadığını ancak birkaç ay sonra insanların evlerinde kullanacakları 8K televizyonlarla bu yayınları izleyebileceklerini söyledi.