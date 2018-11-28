Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:31



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:31

Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı. Karabük Üniversitesi ile Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ortaklığında erken dönemde bebeklerde kütüphane bilincinin oluşturulması amacıyla Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesi açıldı. Açılışa Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şeyda Ceylan, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, öğrenciler ve aileler ile çocukları katıldı. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen bebek kütüphanesi ile ailelere haftada 1 kez eğitim verilirken, bebekler anneleri ile birlikte çeşitli oyunlarla etkinlik içerisinde bulunduruluyor. Bebek kütüphanesinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle bebeklere kitap okuma alışkanlığını erken dönemde kazandırılmaya çalışılıyor. Açılışla birlikte kütüphanedeki kitaplara yönelen 4 yaşındaki Lina, okuma kitabını eline alarak kütüphaneyi çok güzel bulduğunu söyledi."Kütüphane bilincini kazandırıp okuryazar olmalarını sağladık" Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şeyda Ceylan Türkiye'de ilk defa bir il kütüphanesinde bebek bölümü açtıklarını belirterek, "Karabük Üniversite ile Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ortaklığında bir işe girdik. Şuandan itibaren bebeklerimiz artık kütüphanede. Ailelerimiz haftada 1 eğitim için geliyorlar. Etkileşimli kitap okuma, bebek yogası, oyun, müzik, uyu eğitimleri ve bir çok alanda aileleri bilgilendiriyoruz. Bunları da öğrencilerimizle yani gönüllü öğrenciler aracılığı ile haftalık olarak ailelerimize eğitim vererek yapıyoruz. Öncelikle biliyoruz ki bebeklik dönemi çok önemli. Ama bebeklik dönemine nasıl ulaşacağımıza dair yola çıktık. Aklımıza aslında en önemli yer olan kütüphaneler geldi. Kütüphanelerle bu işi yapmak istedik. Özellikle kütüphane bilincini çok erken dönemde kazandırıp aslında iyi bir okuryazar olmalarını sağladık diye düşünüyoruz. Bugün de açılışımız oldu ve ailelerin çocukları ile katılımı oldu. Bebek kütüphanemizin açılışını yapmış olduk" dedi."Kitap okuma alışkanlığını erken döneme taşıyorlar" Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, kütüphanelerde çocuk bölümünün yanında bebeklerin de olduğu güzel alanın yapıldığını söyleyerek, "Bu alanda bebekler anne ile birlikte oyunlarla etkinlik yapıyorlar. Sonra kitapları oyunlarını dahil ediyor ve kitap okuma alışkanlığını erken döneme taşıyorlar. Kütüphane çocukların kapıdan içeri girdikleri zaman eğlendikleri bir yer olarak akıllarında kalıyor. Bugün burada bende açılışa katılan ailelere oyunlarla çocukların gelişimini anlattık. Zeka alanlarının belirlenmesi, hangi materyallere ilgileri var bunların tespitini nasıl yapacaklarını, çocuklarla nasıl güzel zaman geçireceklerini konuştuk" ifadelerini kullandık. Açılışın ardından Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ailelere 'Çocuk Gelişimi ve Bebek Kitapları' konulu sunum yaptı.(Rıdvan Bostancı/İHA)