Türkiye'nin İlk 'Helal Turizm Çalıştayı' Alanya'da Gerçekleştirildi

'Helal turizm'de yol haritası arayışı

Türkiye'nin ilk 'Helal Turizm Çalıştay'ı; Antalya Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde Antalya'nın Alanya İlçesi'nde gerçekleştirildi. Helal turizm pazarında hak edilen payın alınabilmesi hedefiyle izlenecek yol haritası için beyin fırtınası gerçekleştirilen çalıştayda; helal turizmde mevcut durum, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve riskler analiz edildi. Helal Turizm Stratejik Planı'nın, Türkiye'nin helal turizmle marka ülke imajı oluşturmasına katkı sağlaması hedeflenen çalıştayın açılış toplantısında Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile protokol üyeleri helal turizmde Avrupa'daki ülkelerin pazar paylarını artırmak için çalıştığına ve bunun göstergelerinden birinin de en önemli turizm fuarlarından ITB Berlin'de ana temalarından birinin 'helal turizm' olduğuna dikkat çekti. Çalıştayın analiz sonuçlarıyla hareketle en kısa sürede standartların, ilkelerin ve neler yapılacağının belirlenip yol haritasının çizilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Turizmde önemli sektörden biri 'helal turizm'de mevcut durumun, güçlü zayıf yönler ile fırsatlar ve risklerin analizi ile yol haritasının çizilmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez 'Helal Turizm Çalıştayı' Alanya'da yapıldı. Çalıştaya; helal turizm alanıyla ilgili olarak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olmak üzere; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK/COMCEC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) yetkilileri, BAKA temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Çalıştay; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, SDÜ HETURAM Müdürü Doç.Dr. Ömer Akgün Tekin, IHATO Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan,IHATO Başkanı Yusuf Gerçeker, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci, TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk, İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, HAK Başkanı Zafer Soylu, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı açılış konuşması yaptı. Helal turizm kavramının tanımlanması, sektördeki gelişmeler, standartların, akreditasyonun, belgelendirmenin önemine, helal turizm pazarının dünyada 2021'de 3 trilyon dolara ulaşması beklendiğine dikkat çekilen konuşmalarda; Avrupa'daki ülkelerin pazar paylarını artırmak için çalıştığına ve bunun göstergelerinden birinin de en önemli turizm fuarlarından ITB Berlin'in ana temalarından birinin 'helal turizm' olduğuna dikkat çekilip geç kalınmadan çalıştayın analiz sonuçlarıyla hareketle en kısa sürede 'helal turizm yönetmeliği', 'helal turizm ekosistemi standartlarının' hazırlanması, ilkelerin ve neler yapılacağının belirlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

YAPILMASI GEREKENLER VE ÖNEMLİ TEMALAR

Çalıştayın ikinci gününde ise, Türkiye'nin helal turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri; akademisyenler, paydaş kamu kurumları, sektör profesyonellerinin katılımıyla 9 ayrı çalıştay masasında incelendi. İlk iki oturumda dört boyut altında toplam 720 madde belirlenirken üçüncü oturumunda ise; bu maddeler 129 madde halinde özetlendi. İlgili maddelere son halinin verilmesi için kurumlara görüş sorulmasına karar verildi.15 günlük süreç sonunda kurumlardan gelecek görüş ve değerlendirmelerin de eklenmesi ile çalıştay raporunun paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. Çalıştay oturumlarında, ağırlıklı olarak aşağıdaki temalara vurgu yapıldı;

-Türkiye'de bir 'helal turizm yönetmeliği' ve 'helal turizm ekosistemi standartları' ile Türkiye'de helal turizm için otonom bir helal turizm stratejik planının hazırlanması,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda helal turizmle ilgili koordinasyon biriminin oluşturulması, Türkiye tanıtım stratejisinde helal turizm başlığına yer verilmesi,

-Türkiye'nin helal turizm turist profilinin belirlenmesi için akademik araştırmalara destek verilmesi, helal turizm faaliyetlerinin yalnız otelcilik hizmetleri ile kısıtlı kalmayıp seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, rekreasyon işletmelerine de yaygınlaştırılarak bir "helal turizm hizmet zincirinin" yapılandırılması, helal turizm sektöründe kalifiye ve eğitimli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine yönelik çözümler geliştirilmesi,

-Aynı zamanda 'helal kruvaziyer turizmi', 'helal gastronomi turizmi', 'helal yayla turizmi', 'helal kış turizmi' gibi çeşitlerin geliştirilmesi,

-Türkiye'de helal turizmin farklı turizm türleri ile birleştirilerek yeni turizm uygulamalarının ortaya çıkarılması,

-Her yıl Berlin'de gerçekleşen dünyanın en büyük turizm fuarından ITB Berlin'de 2019 teması olan helal turizm konusuna katkı sağlanması,

-Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü bünyesinde helal turizm ile ilgili bir birimin teşekkül ettirilmesi. "

Kaynak: Bültenler